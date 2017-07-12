Суд освободил Полонского в связи с истечением срока давности по делу

Пресненский суд Москвы приговорил бизнесмена Сергея Полонского к пяти годам колонии по делу о мошенничестве при строительстве жилья и освободил от наказания в связи с истечением срока давности по уголовному делу.

Прокуратура просила для Полонского восемь лет лишения свободы. Помимо этого, гособвинение требовало оштрафовать предпринимателя на 900 тысяч рублей. Его обвиняли в мошенничестве, совершенном организованной группой.

По версии следствия, Полонский и два его сообщника похитили более двух с половиной миллиардов рублей при строительстве жилого комплекса "Кутузовская миля" и поселка "Рублевская ривьера". Сам предприниматель отрицал вину. Защита Полонского заявляла, что с большинством обманутых дольщиков были заключены мировые соглашения

Официальное обвинение Полонскому было предъявлено в 2013 году. В 2015 году он был депортирован из Камбоджии помещен в следственный изолятор "Матросская тишина".