Погоревший и заброшенный

Жители Мещанского района Москвы пытаются спасти кинотеатр "Форум". Гражданские активисты из инициативной группы "Вместе на Мещанке", начали сбор подписей под обращением к главному архитектору города. Наряду с "Художественным" и "Колизеем" "Форум" входит в тройку самых первых кинотеатров города. Он был построен 103 года назад, когда такие заведения еще назывались "электротеатрами". Немые фильмы в них показывали в сопровождении тапера, непременный ресторан придавал такому месту особый шик, и здесь звучали голоса лучших певцов своего времени.

Сейчас "Форум" окутан зеленой строительной сеткой, а поверх нее – еще плотной непроницаемой завесой. Так что прохожим невдомек, какое жалкое зрелище представляет собой этот памятник архитектуры. Кинотеатр был закрыт в 1994 году, потом здание переходило из одних небрежных рук в другие. Затем в пустующем "Форуме" случился пожар. В целости сохранилась лишь фасадная стена. Все прочее – закопченные руины, которые никто не пытается сберечь. Завалы уже заросли крапивой и иван-чаем. Вопреки действующим для архитектурных памятников нормативам, здание не законсервировано, то есть попросту ничем не закрыто ни сверху, ни со стороны зияющих провалов во дворе. Снег и дожди из года в год продолжают уничтожать то, что еще сохранилось. Между тем, это была красивая, уютная постройка, больше похожая на типичную московскую усадьбу – с колоннами и барельефами.

Член инициативной группы "Вместе на Мещанке", назвавший лишь свое имя - Дмитрий – молодой человек. Действующим кинотеатр он не застал:

- На тот момент, когда я родился, "Форум" уже был закрыт, а вскоре и разрушен.

- Тем не менее, вы бы хотели, чтобы он снова стал кинотеатром?

- Да, конечно. Дело в том, что если он не становится кинотеатром, на его месте с большой вероятностью будет торговый центр, бизнес-центр или огромный жилой комплекс. А их в Москве и так невероятное количество. По-моему, это городу совершенно не идет на пользу. А вот кинотеатры и вообще места, в которых люди могут собираться и заниматься чем-то осмысленным, например, просмотром кино, как раз на пользу городу идут. В нашем же районе кинотеатров нет вообще.

Я учусь в магистратуре. Моя программа связана с политикой и философией. Так что, я не могу сказать, что борьба за "Форум" имеет отношение к моими профессиональными интересами. Скорее, просто мне не хочется, чтобы город лишался тех немногих знаковых мест, которые у него еще остались после уже многолетнего похода крупных девелоперов. Поэтому я и стал заниматься сбором подписей.

- Как это происходит?

- Мы ходим по домам, звоним в конкретную квартиру, разговариваем с человеком. Объясняем, в защиту чего мы выступаем. В большинстве случаев люди реагируют позитивно, ведь "Форум" – особенное место, особенно для тех, кому за 40. Правда, многие не в курсе, что с этим местом происходит. Например, многие думают, что этим зданием до сих пор владеет Алла Пугачева, хотя так это было в начале нулевых годов. Сейчас уже сменилась компания. Мы стараемся обо всем этом рассказывать. Конечно, случается, что когда жители слышат, что речь идет о какой-то общественной деятельности, они пугаются и отказываются с нами разговаривать, но это, скорее, редкость.

Руководитель штаба "Вместе на Мещанке" Кирилл Медведев говорит, что он, как и его единомышленники, - местный житель:

- То, что я делаю, отчасти связано с грядущими муниципальными выборами, однако в любом случае "Форумом" я буду заниматься, независимо от исхода выборов, в которых я собираюсь участвовать. Главное наше направление – градозащита, поскольку это одна из актуальных для района проблем. "Форум" знали все москвичи и, уж тем более, все жители района. С кем бы я ни разговаривал, все опечалены, ведь кинотеатр уже 20 лет лежит в руинах.



Это один из первых московских кинотеатров. Он был построен в 1914 году в стиле неоклассицизм. В советское время с ним тоже было связано много интересного. Сюда приезжал Фредерико Феллини на советскую премьеру фильма "Восемь с половиной". Тут пела Клавдия Шульженко. Тут пела мать Евгения Евтушенко, который жил в детстве и юности неподалеку, на 4-й Мещанской улице. В общем, это такой важный культурный центр.

- А вы лично там бывали?

- Конечно. Когда кинотеатр закрылся, мне было 19 лет. Так что, я успел много раз в нем побывать. Выходит, это моя личная история тоже. Наша кампания по сбору подписей на таких личных переживаниях и работает.

- Здание в плачевном состоянии. Там уже полутораметровые березки на стенах выросли. Можно ли "Форум" восстановить? Ведь по сути это руины.

- Это так. Наша задача минимум – поставить этот вопрос. Мы видим, что глухое недовольство и печаль по поводу "Форума" существуют, но никто ничего не делает. Люди лишь время от времени обсуждают это в интернете. Поэтому мы хотим, чтобы началась публичная дискуссия. Нам известно, что нынешний собственник здания компания Rose Group должна была восстановить кинотеатр. Сроки неоднократно переносились. Сейчас речь идет о 2018 годе, но мы же видим, что ничего не происходит. Поэтому для начала хочется понять, какие на самом-то деле планы. И мы понимаем, соберутся ли его восстанавливать или нет, во многом зависит от того, что мы будем делать. А если мы ничего не будем делать, либо еще долго здание будет лежать в руинах, либо там будет построен большой комплекс, а остатки "Форума" просто снесут.

- На окружающем развалины заборе нет никакого информационного щита. Между тем, если зайти в любой поисковик в интернете, на карте никакого кинотеатра не обозначается. А значится, что по адресу Садово-Сухаревская, 14 расположен ЖК "Челси". Так что же, это уже принятое решение – о строительстве такого многофункционального комплекса?

- По официальной версии, принято решение о восстановлении исторического облика кинотеатра "Форум". Мы послали запрос в Мосархитектуру. Нам пришел ответ, что, согласно реестру, Эта площадь должна использоваться под проекты культурного назначения. Плюс, возможно, кафе и рестораны. Ну, это в кинотеатре уместно. Но ничего кроме этого, там быть не может! Значит, очевидно, что есть какое-то расхождение между этими вполне официальными документами и планами застройщика. Другое дело, что есть ощущение, что и эти свои планы они не готовы в ускоренном темпе реализовывать. Видимо, у них тоже какие-то сложности. Нам еще предстоит понять, против чего надо будет бороться. Против того, что на месте кинотеатра до сих пор руины или против строительства никому из жителей Мещанки не нужного гигантского комплекса, - говорит Кирилл Медведев.