Госдума приняла поправку о присяге при получении гражданства РФ

Государственная дума приняла в среду во втором чтении законопроект, по которому вводится присяга при получении российского гражданства иностранцами. Эта обязанность не распространяется на людей, получивших гражданство при рождении, сообщает "Интерфакс".

Также депутаты приняли поправку об упрощенной процедуре получения российского гражданства для украинцев. Главным документом теперь является нотариально заверенная копия заявления об отказе от гражданства Украины. Публичный отказ от него не предусмотрен.

Ранее сообщалось, что власти Украины в последнее время не предоставляют официальные справки об отказе от гражданства, без которых завершить процедуру невозможно.

Поправка, принятая в четверг, является частью законопроекта о лишении российского гражданства для иностранцев, осужденных за терроризм. Она была внесена в Госдуму после взрыва в метро Санкт-Петербурга, который произошел 3 апреля.