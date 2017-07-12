Отчислен за Навального

Студента 3-го курса юридического факультета самого престижного в Калининградской области Балтийского федерального университета Олега Алексеева отчислили из-за "неуважения к закону и суду в публичном пространстве". Сам Алексеев считает, что пострадал из-за своих политических взглядов, в частности из-за участия в антикоррупционном митинге 26 марта "Он вам не Димон".

Помимо участия в акции 26 марта Алексеев подавал заявку на проведение шествия сторонников Навального 12 июня, не разрешенного властями. В университете Радио Свобода заявили, что "не препятствуют выражениям политических симпатий и участию студентов и сотрудников в жизни страны". По их версии, студента отчислили за то, что "совершил подкуп" и "сознательно публично призывал к нарушению административных норм". Адвокаты считают, что у Алексеева есть шансы оспорить незаконность своего отчисления.

До вторника Олег Алексеев учился на платной основе на дневном отделении 3-го курса университета. Семестр обучения стоит там 50 тысяч рублей. Политикой, по его словам, он заинтересовался еще на первом курсе, когда стал внимательно следить за всем, что происходит в стране. Поддерживает Алексея Навального, первый раз на митинг пошел 26 марта этого года и подал заявку на проведение шествия 12 июня.

Я не вижу ни медицины, ни достойных пенсий у стариков, зато я устал смотреть на бесконечные расследования Навального про дома за 5 миллиардов, яхты за 900 миллионов, собак на самолетах и ложечки за 14 тысяч рублей

"Я пойду на Ленинский проспект 12 июня, потому что мне многое не нравится в этой стране, но давайте предметно, чтобы мои поступки не казались вам "звериными". За чертой бедности (доход ниже прожиточного минимума) в России находятся 20 миллионов человек. Это официальные данные. Зарплата, которая ожидает меня после выпуска из университета, немногим больше: она колеблется в районе 15–20 тысяч рублей. Я хожу в магазины и понимаю, что невозможно обеспечивать себе достойный уровень жизни на эти деньги. И что-то я не вижу в перспективе социальных лифтов, – написал Алексеев за день до митинга на своей страничке в соцсетях. – Я не вижу ни медицины, ни достойных пенсий у стариков, зато я устал смотреть на бесконечные расследования Навального про дома за 5 миллиардов, яхты за 900 миллионов, собак на самолетах и ложечки за 14 тысяч рублей. Не нужно заканчивать университет, чтобы понимать взаимосвязь происходящего. Россия живет в бедности, причина этому – коррупция. Но пойду не только из-за нее. Мне не нравится ограничение свободы слова. Массовые суды за лайки, репосты и картинки, где людям дают реальные сроки. Меня просто выбешивает ряд статей уголовного кодекса, в том числе оскорбление чувств верующих и экстремизм".

Олег Алексеев рассказал Радио Свобода, почему считает свое отчисление "политическим" и каким образом "совершил подкуп", из-за которого его теперь отчислили.

– Меня отчислили на основании приказа об отчислении №2043, там дана ясная и четкая формулировка: в связи с противоправным поведением, которое выразилось в неуважении к закону и суду в публичном пространстве. Я считаю, что я не выражал никакого неуважения, тем более в публичном пространстве. Единственный раз, когда я позволил себе выразить свое мнение в публичном пространстве, это был мой пост "ВКонтакте", где я комментировал решение суда по делу о согласовании шествия 12 июня. Я подал заявку на проведение шествия, потому что я считаю, что необходимо, чтобы больше людей знало о фактах коррупции Дмитрия Медведева в России, вообще высших должностных лиц. И это обернулось для меня звонками из Центра "Э", после чего меня пригласили на разговор к декану института, Гречковскому Олегу Антоновичу. Мы разговаривали в присутствии двух полицейских, я так думаю, что это были сотрудники Центра "Э". Они принуждали меня перенести место проведения мероприятия из центра.

– Кроме вас кто-то еще из студентов хотел в этой акции участвовать? Проводились ли с ними "превентивные" беседы?

– С моими товарищами тоже проводились подобные беседы. Им тоже говорили, что не стоит участвовать в таких мероприятиях. Но такие беседы только показывают, насколько эти люди ужасно мыслят. Создается впечатление, что они застряли еще в Советском Союзе.

12 июня Алексеев шел с российским флагом в руках. Вскоре он оказался в автозаке вместе с другими участниками шествия, а потом в полицейском участке, где провел четыре часа. По его данным, всего было задержано 10 студентов юридического института, где он учился.

– Меня задержали, составили протокол, и в университете никаких проблем не возникло, на удивление, – рассказывает Олег. – Но вот недавно, 6 июля, меня пригласили в университет и истребовали два объяснения: по поводу обстоятельств задержания и по поводу факта причинения вреда деловой репутации университета. В университете посчитали, что я причинил вред деловой репутации университета, потому что передал аудиозапись беседы со мной, которая была перед шествием, журналистам. Я с этим, конечно, не согласен. Я передал ее в том виде, в каком она была сделана, и журналисты написали все так, как было, ничего не перевирая.

– На официальный запрос Радио Свобода нам прислали документы, из которых следует, что у вас было дисциплинарное взыскание, потому что вы в интернете купили пропущенные часы по физкультуре.

Я считаю, что в университете абсолютно неадекватный план по физической культуре, по другим предметам я должен посещать меньше часов, даже по профильным

– Они отчислили меня с учетом этого дисциплинарного взыскания. Действительно, оно было, я читал их пресс-релиз по этому поводу, и там наглое вранье с точки зрения юриспруденции, хотя они позиционируют себя как юристы, но с точки зрения юриспруденции это очень неграмотно. Самой взятки не было. Я считаю, что в университете абсолютно неадекватный план по физической культуре, я должен посетить 124 часа физкультуры. Я юрист, для сравнения – по другим предметам я должен посещать меньше часов, даже по профильным предметам. Я считаю, это ненормально и неадекватно. Это понуждает студентов искать какие-то альтернативные варианты решения этой проблемы. Грубо говоря, это просто вымогательство, потому что, как выясняется, у них есть все переписки студентов с этим человеком, который участвовал в этой схеме, и я считаю, что они занимались просто продажей часов по физкультуре. Я не горжусь этим поступком, я искренне раскаялся за это, и в университете меня уверяли, что вопрос улажен и претензий ко мне нет. О том, что на меня наложили дисциплинарное взыскание, я узнал только вчера, одновременно с приказом о моем отчислении.

– Сотрудника, который торговал физкультурными часами, нашли? Против него возбуждено уголовное дело?

Учитывая стоимость этих часов и количество студентов, которые с ним связывались, там очень большие деньги делались

– Нет, ничего. То они утверждают, что это не сотрудник университета, то они утверждают, что это сотрудник университета, но никакого уголовного дела не возбуждалось. Они голословно утверждают, что я дал взятку, но в полицию они тоже не обращались. Это был просто фейковый пользователь "ВКонтакте". Учитывая стоимость этих часов и количество студентов, которые с ним связывались, там делались очень большие деньги.

Как следует из официального ответа БФУ имени Канта, "Алексеев уже отчислялся из университета за неуспеваемость весной 2016 года, задолго до своей политической деятельности, и был восстановлен в сентябре того же года". "К сожалению, и после этого Алексеев пропускал занятия, а потом попытался дать взятку, чтобы "купить" недостающие часы по одному из предметов, что было недавно выявлено и пресечено сотрудниками университета, – говорится в ответе. – На момент отчисления студент продолжал ликвидировать академическую задолженность и, возможно, попытка с помощью СМИ придать ситуации политический подтекст является формой давления на университет".

– Когда после восстановления на факультете у вас начались проблемы с учебной частью?

– Они начались именно после подачи мною уведомления о проведении шествия. Все, что они пишут, это все к делу отношения не имеет. История с купленными часами благополучно забылась, и я с той же Галиной Владимировной Казаковой разговаривал, и у нас было такое мировое соглашение как бы, что я признаю, извинюсь, и про это все благополучно забудут. И вот они сейчас этим пользуются, пытаясь все так обставить, как будто меня отчислили по какому-то другому основанию. Хотя в приказе об отчислении четко сказано, за что меня отчислили, и это не дача взятки.

Адвокат Александр Добровольский, который представляет интересы Олега Алексеева, говорит, что ему уже позвонило много студентов, у которых тоже вымогали деньги за физкультуру.

Это как минимум превышение служебных полномочий со стороны ректора

– Олега поддерживают другие ребята, они прислали кучу ссылок и готовы давать показания или выступать свидетелями в суде. Я считаю, что правоохранительные органы должны организовать проверку, поскольку были многочисленные факты вымогательства. Кроме того, возникает вопрос: откуда у руководства университета появилась переписка пользователя "Октябрь" и студента Алексеева? Кроме того, я послушал запись "предварительной" беседы с Олегом, которую провели с ним после того, как он подал заявку на проведение шествия. Знаете, там все очень четко: речь там шла только о том, чтобы он отказался от своей заявки и от участия в акции, иначе, обещали ему, у него могут быть проблемы с учебой. Я считаю, что это как минимум превышение служебных полномочий со стороны ректора плюс воспрепятствование деятельности самого Алексеева, – считает Добровольский. – Ну а вообще, по большому счету, вуз должен гордиться такими студентами, как Олег и его товарищи. Я почитал заявку на митинг, иск в суд и в апелляционную инстанцию, это очень грамотные ребята, они действительно хорошо подготовлены. И конечно, смешно отчислять студента-юриста из-за физкультуры, был бы он не такой активный или с другими, более удобными политическими взглядами, его бы никто не отчислил. Разумеется, мы будем это оспаривать.