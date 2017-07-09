"Агитсубботник": в Москве вновь задерживают сторонников Навального

В Москве продолжается акция "Агитационный субботник". За раздачу листовок в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержаны уже около 20 человек, сообщил глава столичного отделения Партии Прогресса Николай Ляскин.​

Накануне "Агитационный субботник" прошел в десятках городов России. Были задержаны более 100 активистов, в их числе 11 несовершеннолетних. Некоторых сторонников Навального забирали в полицию только за то, что они держали в руках шарик с именем политика.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. На этой неделе сразу в нескольких российских городах в предвыборных штабах оппозиционера прошли обыски, полицейские, в частности, изымали агитационные материалы.