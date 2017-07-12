В вузе объяснили "взяткой" отчисление организатора митинга 12 июня

В Балтийском федеральном университете имени Канта объяснили отчисление организатора антикоррупционного митинга неуспеваемостью и попыткой дать взятку. В заявлении, опубликованном в среду, утверждается, что Олег Алексеев пытался "купить" недостающие часы, необходимые для получения зачета по физкультуре.

В вузе также заявили, что студента ранее отчисляли за неуспеваемость – "еще до начала политической карьеры", – но он восстановился.

Сам Алексеев подтвердил изданию РБК, что перечислил деньги за закрытие прогулов, но не считает это взяткой, так средства получили не должностные лица, а некий "фейк" в интернете. Переписка с ним приводится в пресс-релизе университета. Активист подчеркнул, что уже получил выговор за свой проступок и что руководство вуза не имеет права наказывать его повторно.

Об отчислении Олега Алексеева стало известно накануне. По его словам, в приказе решение объясняется "противоправным поведением" студента. Активист рассказал, что незадолго до митинга 12 июня, который молодой человек организовывал в Калининграде, его вызывали к директору вуза. Алексеев заявил, что обжалует решение об отчислении.