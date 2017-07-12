Власти ФРГ: Siemens должен объяснить, как его турбины попали в Крым

Правительство Германии требует от концерна Siemens разъяснений в связи с поставками его турбин в аннексированный Россией Крым – в обход санкций Евросоюза.

Пресс-секретарь канцлера Ангелы Меркель Стеффен Зайберт заявил в среду журналистам, что вся ответственность за ситуацию лежит прежде всего на самом концерне.

11 июля Siemens подал иск в Арбитражный суд Москвы против "Технопромэкспорта", входящего в структуру "Ростеха", и петербургского совместного предприятия "Сименс технологии газовых турбин". Siemens потребовал вернуть турбины той компании, для которой они поставлялись, назвав "открытым нарушением контракта" их нелегальную переброску в Крым, находящийся под санкциями ЕС.

10 июля Siemens подтвердил, что как минимум две газовые турбины его производства незаконно попали на аннексированный Россией полуостров.

В "Технопромэкспорте" настаивают, что турбины для Крыма приобрели на вторичном рынке и провели их модернизацию. Кремль заявил, что на полуострове устанавливают турбины российского производства, собранные из российских компонентов.

