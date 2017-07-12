Кандидат на пост главы ФБР готов продолжать расследование "российского досье"

Кандидат на пост директора ФБР США Кристофер Рей заявил, что расследование вмешательства России в выборы американского президента будет продолжено.

Выступая в среду во время обсуждения его кандидатуры в комитете Сената, Рей отметил, что в случае его утверждения главой ФБР он будет противостоять любым попыткам помешать расследованию, которым сейчас руководит назначенный министерством юстиции специальным советником Роберт Мюллер (в прошлом директор ФБР).

Кристофер Рей в 2003-2005 годах работал в министерстве юстиции при президенте Джордже Буше-младшем, возглавляя подразделение по расследованиям корпоративного мошенничества.

Ранее в среду президент Дональд Трамп вновь назвал расследование контактов его избирательного штаба с российскими представителями "крупнейшей в политической истории "охотой на ведьм".

Комментируя слова своего сына Дональда Трампа-младшего, назвавшего бесполезной для предвыборной кампании отца встречу с российским адвокатом Натальей Весельницкой, президент похвалил его и назвал "открытым и невиновным человеком".

Ранее некоторые члены Конгресса - из-за указанной встречи - обвинили Трампа-младшего в "сговоре" с Россией



