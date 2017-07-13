СМИ: Медвдев отказывается от поездок в регионы из-за фильма Навального

Глава правительства России Дмитрий Медведев не ездит по регионам в преддверии губернаторских выборов из-за низких рейтингов после публикации фильма-расследования "Он вам не Димон" Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Как сообщает издание, с апреля нынешнего года Владимир Путин посетил четыре из шестнадцати регионов, где в сентябре пройдут выборы. И до дня голосования побывает в остальных. Медведев же за это время не был ни в одном регионе, где пройдут губернаторские выборы, а из шести субъектов, где состоятся парламентские выборы, посетил только Северную Осетию. Лидер "Единой России" даже не поехал на партийный форум в Ярославле.

Как рассказали близкие к администрации президента источники, после выхода фильма ФБК "Он вам не Димон"и акций протеста в различных регионах страны Медведев не только не может поделиться рейтингом с временно исполняющими обязанности губернаторов, но и рискует "стать для них токсичным".



В конце апреля агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, близкие к российскому премьеру, сообщило, что Дмитрий Медведев обеспокоен своим политическим будущим на фоне падения рейтингов и массовых протестов, связанных с расследованием Фонда борьбы с коррупцией. Согласно опросу "Левада-центра", отставку главы правительства России поддерживают 45 процентов россиян.

В начале марта ФБК Алексея Навального опубликовал фильм "Он вам не Димон", в котором утверждалось, что Медведев через некоммерческие фонды и доверенных лиц владеет недвижимостью в России и за границей, а также яхтами, агрокомплексом и виноградниками. Премьер назвал расследование "чушью" и "бумажками".