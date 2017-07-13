Ашурков: новая программа Навального будет опубликована в августе

Соратник Алексея Навального Владимир Ашурков заявил в эфире Радио Свобода, что команда оппозиционера готовит новую программу для президентской кампании Навального.

По словам Ашуркова, она будет опубликована в конце августа. В ней три главных пункта. Первый касается гражданских и политических свобод, восстановления механизмов обратной связи общества и власти, репрезентативной политической системы. Это - свободные выборы без фальсификаций,свободные средства массовой информации и независимая судебная система. Второй пункт — это социальная вовлеченность и снижение имущественного неравенства, неравенства в доступе к образованию, здравоохранению. Третий пункт будущей предвыборной программы Алексея Навального — это снижение доли государства в экономике (сегодня, по словам Ашуркова, она превышает 70 процентов) и его влияния на частную жизнь, отмена законов на ограничение интернета.

Алексей Навальный заявил о своем намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году в середине декабря. Тогда же он объявил, что своей предвыборной программой хотел бы объединить электорат. Навальный заявил о необходимости реформировать судебную систему, систему налогообложения, здравоохранение, образование, провести децентрализацию власти, а также изменить внешнюю политику страны.