Суд отклонил иск сотрудника ФБК к Медведеву

Пресненский суд Москвы не принял иск сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова к главе правительства России Дмитрию Медведеву, сообщает РБК. В пояснении к отказу говорится, что иск нельзя рассматривать в административном судопроизводстве.

Албуров сообщил в своем твиттере, что будет обжаловать отказ суда.

Поводом для иска, который Албуров подал 22 июня, стало то, что Медведев заблокировал его в твиттере. По мнению юристов фонда, микроблог Медведева является официальным источником информации, поскольку ссылка на него указана на сайте правительства России. В ФБК считают, что Медведев нарушил принцип гласности работы кабинета министров, лишив Албурова возможности читать его твиттер.

В марте Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о недвижимости, которой якобы владеет Медведев. Глава правительства ранее закрыл записи в своем микроблоге от основателя фонда Алексея Навального и Албурова. Публикацию ФБК Медведев назвал "лживыми продуктами политических проходимцев".

