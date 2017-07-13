HRW сообщает о неоправданной жестокости иракских солдат под Мосулом

Правозащитники сообщили о появлении видеозаписей о жестоком обращении иракских военнослужащих с семьями боевиков в Мосуле.

Об этом говорится в заявлении международной организации Human Rights Watch, где приведены ссылки на опубликованные в фейсбуке ролики, показывающие, как люди в иракской военной и полицейской форме убивают одного из задержанных и жестоко избивают других.

Представитель МВД Ирака заявил, что видеозапись убийства подлинная и что виновные должны понести наказание.

Старший эксперт Human Rights Watch по Ираку Белкис Вилле заявила, что в последние недели боёв за Мосул видел своими глазами, как иракские солдаты, стремясь поскорее завершить операцию, порой полностью пренебрегали законами и правилами ведения войны. Вилле призвала премьер-министра Иака Хайдера аль-Абади провести расследование.

11 июля о нарушении гуманитарного права в Мосуле заявила Amnesty International.

10 июля Хайдер аль-Абади объявил о победе в Мосуле над джихадистами и освобождении города от боевиков группировки "Исламское государство" (запрещена в России), которая город 3 года удерживала город, объявив его своим столицей своего халифата в Ираке.





