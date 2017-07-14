Навальный рассказал о постоянной слежке спецслужб за его семьёй

Оппозиционер Алексей Навальный в интервью Reuters рассказал о том, что российские спецслужбы постоянно следят за членами его семьи, в том числе, за двумя детьми.

Наибольшее количество сотрудников спецслужб, которые вели за ним слежку, Навальный, по его словам, заметил перед митингом 12 июня. В этот день во многих городах России состоялись антикоррупционные акции, организованные сторонниками Алексея Навального. В Москве акция была согласована на проспекте Сахарова, однако за день до проведения мероприятия Навальный перенес её на Тверскую улицу. Оппозиционер был задержан незадолго до её начала и осужден на 25 суток административного ареста по статье о "повторном нарушении порядка проведения массовых акций".

В интервью Навальный также выразил уверенность, что будет зарегистрирован кандидатом на выборах президента России в 2018 году. По его словам, сейчас он пытается убедить всех, что если его не пустят на выборах, то "это нельзя считать выборами". Именно этим занимаются активисты и волонтеры по меньшей мере 60 предвыборных штабов Навального по всей России, отметил оппозиционный политик.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что у оппозиционера Алексея Навального "нет шансов" быть зарегистрированным в качестве кандидата на выборах президента России в марте будущего года из-за судимости. Речь идет о приговоре по так называемому делу "Кировлеса", которое, как утверждает оппозиционер, было сфабриковано. При этом Памфилова допустила, что может произойти "какое-то чудо".