На Мальцева завели дело из-за высказываний о протестах на Болотной

На националиста Вячеслава Мальцева заведено дело по статье "публичные призывы к экстремистской деятельности" из-за его высказываний на митинге на проспекте Сахарова 6 мая 2017 года. Об этом сообщает "Открытая Россия" со ссылкой на адвоката Мальцева Игоря Элифханова.

6 мая на согласованном митинге "За Россию против произвола и репрессий" Мальцев, говоря о протестах на Болотной площади 2012 года, заявил, что у государства есть "право на насилие", но оно "использует его незаконно", поэтому активистам нужно "действовать так же".

Ранее в пятницу пресс-секретарь организации "Партия националистов" Денис Романов сообщил, что Мальцеву предъявлено заочное обвинение по статье о призывах к сепаратизму.

Мальцев покинул Россию 4 июля. Как заявил сам оппозиционер, он был вынужден уехать из-за возбужденного в отношении него уголовного дела по статье "о создании экстремистского сообщества". 9 июля из России, где на него заведено уголовное дело по делу об экстремизме, уехал организатор "Русских маршей", сторонник Мальцева Юрий Горский.

