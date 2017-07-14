Дела предполагаемых хакеров "Шалтай-Болтай" поступили в суд

Мосгорсуд сообщил о поступлении материалов в отношении предполагаемых хакеров группировки "Шалтай-Болтай" Александра Филинова и Константина Теплякова, сообщает агентство городских новостей "Москва".

Филинов и Тепляков были арестованы в конце января 2017 года. Их обвиняют в незаконном доступе к компьютерной информации. В феврале адвокат Теплякова сообщил, что лидер группировки Владимир Аникеев дал показания в отношении своих предполагаемых сообщников. Филинов свою вину отрицает. Тепляков дал признательные показания.

6 июля суд приговорил Аникеева к двум годам колонии. Его дело рассматривалось в закрытом режиме.

Группа хакеров "Шалтай-Болтай", или "Анонимный интернационал", специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ – для продажи в интернете. Среди возможных потерпевших от действий хакеров пресс-секретарь главы правительства России Наталья Тимакова и заместитель начальника управления внутренней политики администрации президента Тимур Прокопенко.

