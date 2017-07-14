Баррель во власти спроса

Рост общемирового спроса на нефть во втором квартале, по сравнению с первым, ускорился сразу в полтора раза. Пик же этого роста в течение года традиционно приходится на третий квартал, когда ожидается его новое ускорение. При этом продолжается, несмотря на все соглашения о временном сокращении добычи, и рост предложения нефти в мире. Их встречная динамика в огромной степени предопределит цены на нефть во втором полугодии, а значит - в не меньшей степени и курсы "сырьевых" валют, включая российский рубль.

В целом объем предложения нефти в мире к середине года более чем на 1% превысил соответствующий прошлогодний уровень. Причем “усилиями” не только сланцевой нефти в США, но и самой ОПЕК – например, за счет роста добычи в Ираке, участвующем в соглашении, или в Ливии и Нигерии, не участвующих в нем. Но традиционно основной прирост общемирового спроса на нефть приходится на вторую половину года. А уже во втором квартале Международное энергетическое агентство (МЭА) зафиксировало прирост спроса сразу в полтора раза к темпам первого квартала.

Если цены установятся где-то в этом районе, скажем, к концу года, то, скорее всего, рынок в результате окажется сбалансированным по спросу и предложению.

​Однако способен ли в принципе ожидаемый рост спроса на нефть во втором полугодии “перекрыть” (хотя бы в значительной части) растущее ее предложение - в его нынешней динамике? Скажем, если судить по настроениям некоторых игроков на нефтяных биржах, - вряд ли, иначе как еще объяснить продолжающееся уже четыре месяца подряд “чистое” снижение на этом рынке ставок на дальнейшее укрепление цен…

Михаил Крутихин, партнер консалтингового агентства Rusenergy:

- Действительно, если посмотреть данные по спросу в разгар автомобильного сезона в США, самом крупном в мире потребителе моторного топлива, то мы увидим, что спрос не “перекрывает” предложения, оно значительно больше. Добыча нефти в США продолжает расти. Более того, мы видим, что сокращается и “чистый” импорт нефти в страну, то есть за вычетом экспорта. А если учесть, что 95% американской нефти перерабатывается в самих США, и огромная часть этих нефтепродуктов экспортируется, в том числе и в Европу, то мы увидим, что темпы роста добычи в США и поставки этой нефти на рынок, как отмечают некоторые аналитики, повторяют “рекордный” график 2015 года. То есть, если во второй половине 2017 года нынешняя тенденция роста добычи в США продолжится, это, скорее всего, окажет очень сильное давление на цены.

Василий Танурков, заместитель директора группы корпоративных рейтингов российского рейтингового агентства “АКРА”:

- Он не просто “способен”, а почти однозначно “перекроет” текущее предложение! В третьем квартале этот спрос вырастет примерно на 2 млн баррелей в день, по сравнению со вторым кварталом. И при том, что под конец второго квартала на нефтяном рынке уже возник небольшой дефицит (в части текущего предложения, без учета запасов), то вырасти сразу на 2 млн баррелей в сутки предложение нефти просто не способно за такой короткий период - без того, чтобы ОПЕК, например, не увеличила добычу. Имеются в виду, естественно, те страны ОПЕК, которые “вошли” в соглашение о ее сокращении.

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​В первом квартале года, по оценкам МЭА, прирост мирового спроса на нефть составил 1 млн баррелей в сутки, во втором – уже 1,5 млн баррелей, то есть более 1,5% от общего текущего потребления нефти в мире. Говоря о его приросте на 2 млн баррелей в третьем квартале, вы имеете в виду оценки ОПЕК?

Василий Танурков:

- Это прогноз ОПЕК… Можно посчитать и по данным МЭА и примерно ту же величину получим. Большая часть годового прироста спроса приходится на третий и четвертый кварталы. И эти 2 млн баррелей роста дополнительно в третьем квартале дадут прирост примерно на 1,3 млн баррелей в целом по году.

Чем дольше продлится период низких цен на нефть - в районе 40 долларов за баррель и ниже, тем более значительным может оказаться дефицит нефти на рынке, и тем более сильный рост цен он способен вызвать.

​Для сравнения, прогноз МЭА: прирост общемирового спроса на нефть в 2018 году составит 1,4 млн баррелей в сутки, до 99,4 млн баррелей… Однако, помимо текущего соотношения спроса и предложения, на нефтяные цены огромное влияние оказывает и фактор накопленных в мире запасов нефти, уже добытой. Сегодня они, как минимум, на 10% превышают среднегодовые их уровни за последние 5 лет. И, скажем, нынешний прогноз Министерства энергетики США исходит из того, что эти запасы, чуть сократившись в 2017 году, уже в 2018-ом вновь вырастут – причем прирост будущего года окажется вдвое большим, чем ожидаемое в текущем году сокращение. Но, если исходить из такого рода прогнозов, а также предположений, что никаких резких подвижек на этом рынке не будет (скажем, по неким политическим причинам), получается, что цены на нефть “обречены” оставаться на низких уровнях?

Михаил Крутихин:

- Ну, картина довольно ясная, на мой взгляд. С завершением автомобильного сезона в США, действительно, общемировые запасы нефти несколько сократятся. Но в первом квартале 2018 года вновь будут нарастать – на фоне сезонного спада потребления топлива в тех же США. Да и вся “картина” на этом рынке, как мне представляется, - в сторону давления на цены. Можно спорить, конечно, “обречены” они или нет… Но в целом, думаю, если не будет каких-то резких движений “политического” плана или спекулятивных игр на рынке, то цены должны уйти вниз уже к концу этого года. И очень серьезно…

Василий Танурков:

- Что касается сокращения запасов в этом году, то оно практически неизбежно! А вот их рост на следующий год - это все-таки прогноз со многими неизвестными… Он в очень значительной степени зависит от того, как быстро будет расти добыча сланцевой нефти в США, или от действий ОПЕК по истечении срока нынешнего соглашения о “заморозке” добычи. Если в третьем-четвертом кварталах дефицит на рынке (без учета запасов – РС) составит порядка 1,5 млн баррелей в сутки, а участники соглашения от него откажутся весной и вновь нарастят добычу до максимально возможных уровней, то почти автоматически на рынке возникнет профицит (то есть предложение превысит спрос), который, правда, на этот раз будет куда меньшим, чем еще недавно. А если при этом и продолжится рост добычи в США, то, соответственно, и общий профицит будет больше.

Надо понимать, что при 40 долларах за баррель никакого роста добычи сланцевой нефти просто не будет! А это, соответственно, либо довольно быстро приведет к росту дефицита на рынке, либо позволит ОПЕК вновь существенно нарастить добычу.

​Что касается фактора производства нефти в США, то сошлюсь на любопытные экспертные прогнозы, которые приводит британская деловая газета Financial Times. Так, одна из ведущих аналитических компаний мировой нефтяной индустрии – PIRA Energy Group – представила свой прогноз, согласно которому экспорт сырой нефти из США уже в 2020 году окажется в четыре с лишним раза большим, чем в 2016-ом (2,25 млн баррелей в день против 0,52 млн баррелей), и превысит экспорт 2016 года таких стран ОПЕК как Кувейт (2,1 млн баррелей в день) или Нигерия (1,7 млн баррелей). Впрочем, газета приводит и более умеренные прогнозы на этот счет. Скажем, исследовательская компания IHS Markit предполагает, что в 2020 году экспорт нефти из США составит лишь 1,4 млн баррелей в день, то есть примерно в три раза больше прошлогоднего. А Министерство энергетики США, со своей стороны, исходит пока из того, что этот экспорт вряд ли превысит 2 млн баррелей в сутки даже в ближайшие 20-25 лет. Эти три прогноза предполагают и три абсолютно разных динамики роста экспорта нефти из США в ближайшие годы. Но какая из них вам представляется на сегодня более правдоподобной, чем две других?

Михаил Крутихин:

- Я все-таки оцениваю перспективы экспорта сырой нефти из США примерно в 2 млн баррелей в сутки к 2020 году. Это действительно увеличение почти в четыре раза, хотя и не такое стремительное, как прогнозирует PIRA Energy. Но и это - очень много, поэтому, думаю, на общий баланс спроса и предложения такой рост окажет драматическое влияние. Впрочем, все это сейчас – больше некие ощущения, поскольку текущие прогнозы имеют столь широкий диапазон, что из них просто надо выбирать, основываясь на нынешних тенденциях. А тенденции эти указывают на значительное увеличение американского нефтяного экспорта.

Василий Танурков:

- Здесь следует говорить, на мой взгляд, не столько об экспорте нефти из США, сколько о “чистом” ее экспорте, то есть с учетом импорта в страну. И “чистый” экспорт, скорее всего, будет оставаться отрицательным. Ведь США по-прежнему импортируют нефть в очень больших объемах, и пока нет никаких оснований ожидать, что страна превратится в “чистого” ее экспортера. Поэтому, будут они экспортировать 2 млн баррелей в день или только полмиллиона баррелей, в отрыве от прогноза по импорту это вообще ни о чем не говорит. Ведь США могут экспортировать на полтора миллиона баррелей больше, но при этом и импортировать тоже на полтора миллиона баррелей больше. Кроме того, во многом эти прогнозы зависят от того, какого качества нефть будет добываться. Американским НПЗ зачастую выгоднее закупать более сернистую, более тяжелую нефть за рубежом. И тогда американским производителям более “легкой” нефти, той же сланцевой, становится выгоднее ее экспортировать. Но в целом, с точки зрения общего баланса на рынке нефти в мире, рост этого экспорта вряд ли что-то очень существенно изменит. Главный вопрос - это все-таки не экспорт нефти из США, а объемы ее добычи в стране.

Что касается сокращения запасов в этом году, то оно практически неизбежно! А вот их рост на следующий год - это все-таки прогноз со многими неизвестными…

​Давайте попробуем представить два варианта развития событий. Первый – цены на нефть снизятся еще и в ближайшие год-два будут оставаться на уровнях около 40 долларов за баррель, то есть примерно на четверть ниже нынешних. Второй вариант - если они, наоборот, окажутся на четверть выше нынешних, то есть в районе $57-58 за баррель. По каждому из вариантов – как скоро может быть достигнут примерный баланс на рынке нефти - спроса и общего ее предложения? Хотя, конечно, они друг друга во многом и определяют…

Михаил Крутихин:

- Я по-прежнему исхожу из предположения, что при достижении баланса спроса и предложения на рынке среднегодовая цена нефти марки Brent должна находиться где-то в районе 45 долларов за баррель. Хотя в течение года и возможны всяческие ее колебания. Это примерно тот средний уровень, который мы увидели и в 2015, и в 2016 году, да и во второй половине этого года он может повториться. В этом смысле первое полугодие было нехарактерным – цена определялась больше не спросом и предложением, а многочисленными “словесными интервенциями” со стороны ОПЕК и других стран-участниц соглашения. Поэтому и прогноз на 2018 год, думаю, должен все-таки оставаться в некоем диапазоне, более или менее приближенном к среднему уровню в 45 долларов за баррель.

Василий Танурков:

- Существует, безусловно, взаимосвязь между ценой и балансом на рынке – цена влияет на баланс с некоторым лагом по времени. Причем во многом благодаря тому, что теперь столь существенную долю рынка нефти заняли “сланцевые” производители, этот лаг сильно сократился. И в долгосрочной перспективе нынешняя волатильность цен на нефть будет постепенно снижаться. Однако надо понимать, на мой взгляд, что при 40 долларах за баррель никакого роста добычи сланцевой нефти просто не будет! А это, соответственно, либо довольно быстро приведет к росту дефицита на рынке, либо позволит ОПЕК вновь существенно нарастить добычу. Но и в этом случае дефицит вскоре может вернуться. Дело в том, что, помимо “сланцевых” производителей, в мире хватает и производителей “традиционной” нефти, которые при 40 долларах за баррель также начнут заметно сокращать добычу – они уже резко сократили инвестиции в нее. Поэтому, чем дольше продлится период низких цен на нефть - в районе 40 долларов за баррель и ниже, тем более значительным может оказаться дефицит нефти на рынке, и тем более сильный рост цен он способен вызвать.

А второй вариант – если цены вырастут примерно на четверть от нынешних, до 57-58 долларов за баррель?..

Василий Танурков:

- Как мне представляется, это как раз и близко к “балансирующему” уровню. То есть, если цены установятся где-то в этом районе, скажем, к концу года, то, скорее всего, рынок в результате окажется сбалансированным по спросу и предложению.