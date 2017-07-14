В Новосибирске полиция вновь блокировала штаб Навального

В Новосибирске полиция в пятницу блокировала штаб Алексея Навального. Сторонник оппозиционера Леонид Волков считает, что так власти отреагировали на решение суда, который признал незаконным отказ в согласовании митинга 9 июля.

Полицейские, не предъявившие документов, требовали впустить их в помещение, утверждая, что сработала так называемая "тревожная кнопка". Волонтеры, которые вели прямую трансляцию происходящего, напомнили, что 5 июля перед обыском им говорили то же самое.

В тот день офис штаба был заблокирован на несколько часов. Полицейские заявили, что в здании бомба, после чего вынесли из помещения агитационные материалы.

8 и 9 июля во многих городах России прошел "агитационный субботник", посвященной предвыборной кампании Алексея Навального. Почти всю минувшую неделю полиция проводила обыски помещений, арендованных под штабы оппозиционера, и изымала листовки и газеты. Во время самой акции были задержаны сотни волонтеров.