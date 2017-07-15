Кадыров: "Странно выглядит приговор по делу об убийстве Немцова"

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил несогласие с решением Московского окружного военного суда по делу об убийстве Бориса Немцова. Кадыров отметил сомнительность представленных в суде доказательств, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Чечни.

Суд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на срок от 11 до 20 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Максимальный срок получил бывший заместитель командира батальона "Север" МВД Чечни Дадаев, признанный исполнителем преступления.

Ранее представитель Следственного комитета заявила, что следствию удалось собрать и представить суду доказательства виновности подсудимых. По словам Светланы Петренко, следователи располагают результатами генетических, биологических, трасологических экспертиз.

Защита намерена в ближайшие дни обжаловать приговор и добиться в Верховном суде отмены вердикта присяжных.

Соратники Немцова считают наказание слишком мягким и настаивают на том, что необходимо найти заказчиков и организаторов убийства. Сопредседатель партии ПАРНАС Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы, вблизи Кремля.