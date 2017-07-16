В Гааге состоялась акция памяти жертв рейса MH17

В воскресенье, 16 июля, в Гааге, в парке напротив посольства России прошла молчаливая акция родственников жертв сбитого ровно три года назад в небе над Донбассом "Боинга" малайзийской авиакомпании. Об этом сообщила "Новая газета". В самолёте находились 298 человек, все они погибли.

Центральным моментом акции стала установка мемориальной скамейки. К ней прикреплена мемориальная табличка с надписью на английском языке "Ждем ответственности и полной ясности. Светлой памяти пассажиров и экипажа Malaysia Airlines MH17 17 июля 2014". Ниже написано на русском языке: "человечность выше политики". Об этом сообщило голландское издание NRC.

"Скамья памяти соединяет в себе напоминание о жертвах и послание о том, что мы ждем правды о произошедшем", — пояснили участники акции, которые передали в посольство России письменное обращение.