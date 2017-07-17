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Опрос социологов: акции 12 июня не добавили популярности Навальному

Алексей Навальный

Прошедшие 12 июня во многих городах России акции протеста, организованные сторонниками Алексея Навального, не прибавили популярности оппозиционеру. Рейтинг узнаваемости оппозиционного политика остался на уровне марта текущего года – 55 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса "Левада-центра".

Практически не изменилось и количество респондентов поддерживающих акции протеста, организованные Навальным. В марте их одобряли 38 процентов россиян. Сейчас такого мнения придерживаются 39 процентов опрошенных.Также примерно треть респондентов считают, что Навальный действует в интересах Запада. В марте подобное мнение разделяли 28 процентов. Эти изменения находятся в рамках статистической погрешности.

Количество тех, кто считает, что Навальный действует в интересах определенной группы лиц во власти, выросло на 4 процента - до 21. При этом процент людей, уверенных, что Навальный расследует коррупцию в интересах России остался неизменным. Так думают 12 процентов россиян.

Ранее президент Владимир Путин в ходе "прямой линии" заявил, что митинги оппозиции нужны только "для решения личных вопросов в целях саморекламы".

26 марта и 12 июня в десятках городов России прошли массовые акции против коррупции. Демонстранты требовали от властей отреагировать на информацию о незадекларированной недвижимости премьера Дмитрия Медведева. В ходе этих акций полиция задержала более трех тысяч человек.

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