"Роснефть" потратит в этом году 21 млрд рублей на вертолетные перевозки

"Роснефть" в 2017 году потратит на вертолетные перевозки около 21 миллиарда рублей. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Причем половина этой суммы может пойти на перевозку "статусных пассажиров" на вертолетах подразделения "Роснефти" – "РН-Аэрокрафт", отмечает издание. Согласно документам, час полета на вертолетах "Роснефти" стоит более восьми с половиной миллионов рублей — на порядок больше, чем у сторонних компаний.

В парк компании входят 16 средних вертолетов итальянской Leonardo Helicopters и 12 тяжелых Ми-8. При этом два итальянских вертолета "Роснефть" сдает в аренду летному отряду "Россия" – на них летает премьер Дмитрий Медведев.

Как отмечает заместитель гендиректора Transparency International Илья Шуманов, госкомпании никак не ограничены в закупках вертолетов. Перевозка чиновников на таких вертолетах также не считается взяткой с точки зрения закона.

В мае Фонд борьбы с коррупцией обратил внимание на госзакупку компанией "Аэрокрафт" предметов интерьера для своих вертолетов на общую сумму в 4 миллиона 750 тысяч рублей. Речь шла о пледе стоимостью 125 тысяч рублей, столовых приборах за 11–15 тысяч рублей, салфетнице за 32 тысячи рублей, икорнице за 83 тысячи и щипцах для льда – за 36 тысяч рублей. Позднее закупка была отменена якобы из-за того, что продавец отказался снижать цену.