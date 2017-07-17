The Washington Post: кибератаку на СМИ Катара могли организовать ОАЭ

Хакерскую атаку на главное государственное новостное агентство Катара- Qatar News Agency – могли организовать Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на данные разведки США. По информации издания, правительство ОАЭ обсуждало проведение атаки, однако неясно, кто именно мог стать исполнителем.

В конце мая Qatar News Agency подверглось кибератаке. Тогда на странице агентства появилось сообщение от имени главы Катара и министра иностранных дел о хороших связях с Израилем, натянутых отношениях с США и об отзыве катарских послов из стран Персидского залива. По данным телеканала CNN, к кибератаке могли быть причастны хакеры из России. Кремль назвал эту информацию ложью.

В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет обвинили Доху в поддержке терроризма, прервали дипломатические и торговые отношения с ним, а затем выдвинули ультиматум. К бойкоту позднее присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания, Союз Коморских Островов. Доха все обвинения отвергает.