"Могилы тянутся бесконечно". Львов ищет место для захоронений солдат

По мере того, как идет к концу четвертый год полномасштабной войны России против Украины, Львов сталкивается с мрачной новой реальностью: в городе всё меньше мест для захоронения павших солдат.

В начале декабря, впервые с 2022 года, украинские солдаты, погибшие в ходе войны с Россией, были похоронены в новой зоне захоронения на территории исторического Лычаковского кладбища.

Нынешнее Поле чести, созданное вскоре после начала вторжения, достигло предельной вместимости. Городской совет сообщает, что в скором времени будет объявлено о создании еще одного кладбища. Украина до сих пор не знает, сколько солдат остаются пропавшими без вести, сколько тел ждут идентификации и сколько их в итоге будет возвращено Россией.

Первые тела погибших были возвращены во Львов вскоре после полномасштабного нападения России. В марте 2022 года город начал хоронить их на Поле чести – на территории, ранее известной как Марсово поле. Когда-то его часто посещали те, кто ностальгировал по советским временам.

Исторические документы показывают, что наряду с солдатами Красной армии, умершими в военных госпиталях во время Второй мировой войны, там были похоронены и сотрудники советских карательных органов. Некоторые из них участвовали в репрессиях против местного населения. Городская администрация удалила советские памятники, а эксгумированные останки были перезахоронены в другом месте.

Поначалу новое место для захоронения погибших украинских солдат казалось достаточно большим, но сейчас это уже не так. Для многих семей оно стало болезненным и знакомым. Анна Карашецкая почти каждый день посещает могилу своего единственного сына, 25-летнего десантника Михаила. Он защищал Киев, Ирпень и Бучу в первые дни войны. После ранения вернулся в свою часть и вскоре погиб. Михаила похоронили в июне 2022 года.

"Когда похоронили моего сына, я думала, что война скоро закончится и мы победим, – говорит Анна. – Тогда захоронений было немного, всего два сектора. Теперь могилы тянутся бесконечно. Я знаю лица и истории почти всех солдат, похороненных здесь".

Поле чести, говорит Светлана Мискив, мать другого погибшего солдата, стало кладбищем молодых: с каждой могилы смотрят портреты молодых ребят. Светлана добавляет, что испытала страх, когда узнала, что кладбище достигло предельной вместимости. "Это ужасно... Я надеялась, что все это скоро закончится, но есть еще много тех, кого нужно похоронить", – говорит она.

Аэрофотоснимки и фотографии, сделанные за последний год, показывают, как быстро расширились кладбища. Официальные данные о количестве погибших украинских солдат не обнародованы, но во Львове масштаб потерь виден наглядно.

Чиновники заявляют, что они предвидели необходимость расширения и выделили другой участок на бывшем Холме Славы, также входящем в ареал Лычаковского кладбища. "Мы убрали все камни, которые могли напоминать людям о тоталитарной оккупации Львова", – говорит Евгений Бойко, руководитель аппарата городской администрации Львова. По его словам, территория, недавно очищенная от захоронений советского периода, теперь готова принять могилы украинских солдат. Он называет это необходимым "тактическим" решением.

Первое захоронение на новом месте состоялось 11 декабря, когда был похоронен капитан Андрей Киризюк, родившийся в 1991 году.

Но город готовится и к долгосрочной перспективе. "Мы работаем над стратегическим решением: созданием гораздо более крупного кладбища для городской общины, – говорит Бойко. – Любой, кто отдал свою жизнь, здоровье и силы за Украину, заслуживает должного почета не только сейчас, но и в будущем".