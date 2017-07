Новые композиторы: "Ястреб, я – Чайка"!

Хедлайнер тридцатого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – российская советская ленинградско-петербургская группа "Новые композиторы", или, как они назывались на английском языке в свое время, New Composers.​ Рок-критик Артемий Троицкий обращает внимание на переиздание старых сочинений электронного жанра, на фоне волны нового патриотизма в сегодняшней России звучащих вполне актуально. Четверть века назад ирония над духом советских космических открытий казалась невинной шуткой, теперь это – едва ли не политическое преступление.

Этот проект – совершенно забытый сегодня, и забытый совершенно незаслуженно. Группа "Новые композиторы" основана в середине 1980-х годов, ее основными двумя участниками на протяжении всей истории оставались Валерий Алахов и Игорь Веричев. Оба – электронщики, оба диджеи, оба мастера клубного жанра. Алахов – мягкий, веселый, общительный; Веричев – замкнутый и загадочный. На разных этапах к группе "Новые композиторы" присоединялись разные талантливые исполнители, среди них не кто-нибудь, а Георгий Гурьянов, барабанщик группы "Кино", Юрий Каспарян, гитарист группы "Кино", и Андрей Крисанов, который в группе "Кино" время от времени играл на бас-гитаре. Подозреваю, что даже весьма сведущие поклонники "Кино" не подозревают, в работе какого еще коллектива участвовали их кумиры. Это самые первые записи "Новых композиторов", которые относятся к 1987 году и не так давно вышли на альбоме-сборнике под названием Start. Пьеса "Доктор Мабузе".

Постоянным трюком – или скорее, может быть, художественным приемом группы "Новые композиторы" – было использование сэмплов из советских научно-популярных фильмов, из каких-то радиопередач, иногда из художественных фильмов. Эти сэмплы накладывались на компьютерные аранжировки и такой бодренький моторный роковый или клубный ритм. Следующий трек с альбома Start называется "Минутная готовность". Вообще, "Новые композиторы" были одержимы космической темой – едва ли не половина их композиций посвящена "караванам ракет" и "пыльным дорожкам далеких планет".

Хочу вам напомнить, что на этих записях вы слышите не только электронные чудеса в исполнении Валерия Алахова и Игоря Веричева, но и живые инструменты, на которых играет практически полный состав знаменитой группы "Кино", только Цоя нет. Еще одна запись из альбома Start, называется This Is Vasily, Speak Up! – "Это Василий, говорите!", использована коллективом "Новые композиторы" для представления своей старой-новой работы.

Чуть позже вышел еще один альбом архивных записей "Новых композиторов", с которым мы сейчас тоже познакомимся. Он называется "Спутник" и содержит записи, которые сделаны в первой половине 1990-х годов, причем в Европе. На стыке десятилетий Алахов и Веричев покинули свою постоянную базу в ленинградском Планетарии на Петроградке и, по приглашению западных коллег-электронщиков, перебрались в студии Великобритании и Голландии. Представлю вам композицию The Sputnik Of Life, которая записана в Англии, в городе Ливерпуль. Она вошла в британские танцевальные чарты в октябре 1990 года. Практически это вообще первая русская запись в британских чартах едва ли не за все время их существования, задолго до скандального дуэта "Тату".

К сожалению, повторить британский успех Алахову и Веричеву не удалось. Из Англии они вернулись в Россию, где, в частности, принимали активнейшее участие в проведении первых питерских и московских рейв-вечеринок – в том числе легендарной Gagarin Party в павильоне "Космос" на ВДНХ. Новые европейские записи дуэта, 1993–1994 годов, были сделаны в Голландии, некоторые из них в соавторстве с известными мировыми мастерами электронной музыки, в частности Филом Ниблоком. Хитов из них, к сожалению, не получилось, за исключением пьесы под названием Tanzevat!, но представлю вам напоследок не ее, а другую славную вещицу – "Ястреб, я – Чайка!".

Алахов и Веричев обещают, что вскоре будут выпущены еще несколько сборников "Новых композиторов". Жду с нетерпением!

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 30):

1. Marianne Faithfull (UK). Mother Wolf, LP No Exit

2. Curse ov Dialect (Australia). Wisdom Transformation, LP Twisted Strangers

3. Tomaš Kočko & Orchestr (Czech Republic). Jarovit, LP Velesu

4. New Composers (Россия). Dr.Mabuze, LP Start

5. New Composers (Россия). "Минутная готовность", LP Start

6. New Composers (Россия). This Is Vasily, Speak up!, LP Start

7. New Composers (Россия).The Sputnik of Life, LP "Спутник"

8. New Composers (Россия). "Ястреб, я – Чайка!", LP "Спутник"

9. Alafia (Brazil). Peregrino, LP Corpura

10. Eat Your Guru (Switzerland). Sushi Sinq, LP Eat Your Guru