Нидерланды: открыт памятник погибшим над Восточной Украиной

В нидерландском городе Вайфхяюзене, возле аэропорта Схипхол, прошла церемония открытия монумента в память о погибших пассажирах и членах экипажа "Боинга" "Малайзийских авиалиний", сбитого под Донецком три года назад.

Большую часть церемонии родственники зачитывали имена 298 погибших и называли их возраст. Король Нидерландов Вилльям-Александр и королева Максима в течение всей церемонии сидели среди родственников пассажиров, а в самом конце – вместе с детьми из Вайфхяюзена – возложили подсолнухи к скульптурной композиции в центре монумента.



Монумент представляет собой лес из 298 молодых деревьев с табличками c именами погибших, которые сами родственники пассажиров посадили в марте этого года, по одному дереву для каждого пассажира и члена экипажа. Некоторые семьи высыпали прах погибших в ямки, куда сажали деревья.

Автор ландшафтного проекта архитектор Роберт де Конинг выстроил лес в форме памятной ленты, согнутой вдвое. В память о летевших вместе семьях и влюбленных парах высажены деревья одного сорта. В центре "ленты" нового леса – скульптурная композиция Рональда Вестерхяюса, которая состоит из стальной стены длиной 16 метров и высотой 4 метра. В центре стены – круглое отверстие. Перед стеной, как под темной бровью – линза, или обращенный к небу "глаз", собирающий отражения всех деревьев. На "радужке" глаза в нержавеющей стали выгравированы имена погибших.

Основная версия следствия – "Боинг" был сбит ракетой, выпущенной из установки "Бук" российского происхождения. Имена виновных пока не названы, следствие продолжается.