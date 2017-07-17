В Москве суд рассмотрит иск компании "Кировлес" к Алексею Навальному

Никулинский суд Москвы во вторник начнет рассмотрение иска компании "Кировлес" к оппозиционеру Алексею Навальному, предпринимателям Петру Офицерову и Вячеславу Опалеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную в суде.
Этот иск подается в Никулинский суд во второй раз. В октябре прошлого
года Никулинский суд удовлетворил иск компании о взыскании компенсации имущественного вреда в размере 16-ти миллионов рублей с Навального и еще двоих фигурантов дела. Вскоре Мосгорсуд отменил это решение.
Ленинский суд Кирова в 2013 году признал Навального и Офицерова
виновными в растрате имущества "Кировлеса". Навальный был приговорен к пяти годам лишения свободы условно, Офицеров – к четырем годам условно. Опалёв получил четыре года условно в декабре 2012 года.
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