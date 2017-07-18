Ройзман отказался от участия в выборах губернатора Свердловской области

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не будет участвовать в выборах губернатора Свердловской области в связи с невозможностью пройти муниципальный фильтр. Об этом он заявил на пресс-конференции партии "Яблоко", передает корреспондент Радио Свобода. Ройзман призвал бойкотировать выборы губернаторов до отмены муниципального фильтра.

Основатель "Яблока" Григорий Явлинский подчеркнул, что выдвижение Ройзмана прошло согласно российскому законодательству. По его словам, муниципальный фильтр был создан для того, чтобы не допустить конкуренции на выборах. Он назвал сбор подписей "механизмом узурпации власти".

Ранее во вторник "Яблоко" пожаловалось на административное давление на трех партийных кандидатов в губернаторы генпрокурору России Юрию Чайке и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

23 июня избирком Свердловской области зарегистрировал мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в качестве кандидата в губернаторы. После этого Ройзман приступил к сбору подписей для преодоления так называемого "муниципального фильтра". 12 июля в ЦИК сообщили, что "Яблоко" не имело права выдвигать Ройзмана кандидатом.