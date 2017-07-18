Кадыров предложил американским борцам "драться до конца, насмерть"

Лидер Чечни Рамзан Кадыров в интервью американскому журналисту предложил устроить соревнования между его бойцовской организацией "Ахмат" и лучшими американскими атлетами в области смешанных единоборств.

"Будем драться до конца, насмерть, и я уверен, что рано или поздно мы докажем свое превосходство", заявил Кадыров. По его словам, "это будет грандиозное зрелище, в котором нет нужды в судьях".

Чеченский лидер считает, что чеченцы отважнее и крепче духом, чем иностранные борцы, потому что с малых лет "близко знакомы с войной".

– Я воюю с 15 лет, – рассказал Кадыров, – и знаю что такое война. Я отличный солдат и отличный военачальник. Мне нравится сражаться. Смерть в бою была бы для меня высшей радостью".

Американская бойцовская ассоциация UFC приглашение Кадырова на смертельную дуэль принимать не намерена. Интервью Кадырова корреспонденту Дэвиду Скотту будет транслировать во вторник вечером ведущий американский кабельный телеканал HBO.