Кадыров предложил "забрать" геев из Чечни в Канаду, "если они есть"

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил вывезти с территории республики геев, если они там есть, чтобы "очистить кровь". При этом, отвечая на вопрос журналиста американского канала HBO о преследованиях гомосексуалов, он подчеркнул, что в Чечне нет людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

"У нас таких людей нету, нету у нас геев. Если есть – заберите в Канаду, хвала Аллаху, подальше от нас", – заявил Кадыров.

О массовых задержаниях, пытках и убийствах геев в Чечне в апреле писала "Новая газета". Власти республики обвинили журналистов в клевете, а в редакцию издания поступили угрозы. Позднее агентство Reuters опубликовало рассказы двух мужчин, также сообщивших о пытках, которым они подверглись в Чечне из-на нетрадиционной сексуальной ориентации.

Расследовать сообщения о притеснении геев потребовали российские и международные правозащитные организации, главы государств, а также представители ООН, США и Евросоюза.