Умер Эндрю Полсон, основатель издательского дома "Афиша"

Американский предприниматель Эндрю Полсон, один из основателей издательского дома "Афиша" и компании SUP, умер 18 июля. Причиной смерти стало заболевание раком. Об этом сообщил в Фейсбуке бывший главный редактор "Большого города" Алексей Казаков.

Полсон родился в 1958 году в США. В разное время он работал на менеджерских позициях в различных российских СМИ. Он возглавлял, в частности, издательство "Вечерняя Москва". В 1998 году Эндрю Полсон вместе с Андреем Кудряшевым и Ильей Осколковым-Ценципером основали издательский дом "Афиша".

В 2006 году Полсон вместе с Александром Мамутом основал компанию SUP Media, в которой занял пост президента. В 2007 году компания заключила с американской компанией Six Apart соглашение об обслуживании русскоязычноой блог-платформы LiveJournal.