Трамп: информация о "тайной встрече" с Путиным — "фейковые новости"

Президент США Дональд Трамп назвал "фейковыми новостями" информацию о "тайной встрече" с российским лидером Владимиром Путиным в кулуарах саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Трамп написал в твиттере, что прессе было известно об ужине лидеров "Группы двадцати" вместе с супругами, на который их пригласила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Фейковые новости о тайном ужине с Путиным – это отвратительно. Всех лидеров G20 вместе с супругами позвала канцлер Германии. Прессе это было известно!"

О неформальной беседе Путина и Трампа во время ужина 7 июля сообщил американский политолог Иан Бреммер. По его данным, во время разговора присутствовал только переводчик Путина, представителей Белого дома на нём не было. Политолог назвал это нарушением протокола. Информацию о неформальной встрече позднее подтвердили в Совете по национальной безопасности при президенте США. В администрации Трампа агентству Reuters уточнили, что речь идёт о "простом коротком разговоре", а не "второй встрече".

Официальные переговоры лидеров США и России на саммите "Большой двадцатки" прошли 7 июля. Они длились больше двух часов. Политики обсудили конфликт на востоке Украины, войну в Сирии, а также проблему терроризма и кибербезопасности. Трамп назвал встречу с Путиным "потрясающей". Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что президент США также затронул тему российского вмешательства в президентские выборы в прошлом году. Путин причастность Москвы к кибератакам на американскую избирательную систему отверг.