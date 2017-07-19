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Суд освободил из под стражи инвалида Мамаева

СИЗО "Матросская тишина" в Москве, архивное фото

Тимирязевский суд Москвы в среду освободил из следственного изолятора осужденного за разбой инвалида Антона Мамаева и изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде. Об этом сообщает РИА Новости.

30 июня 28-летний Антон Мамаев, который весит 18 килограмм и у которого с детства полностью атрофированы мышцы, был признан судом виновным в вооруженном разбое по делу о хищении мотороллера. Его приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы.

Отменить приговор Мамаеву требовали в прокуратуре, Совет по правам человека при президенте России и омбудсмен Татьяна Москалькова.

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