В Москве активисты заблокировали офис Роскомнадзора

В Москве в среду активисты движения "Левый блок" заблокировали велосипедными замками двери офиса Роскомнадзора. Как сообщается на сайте движения, таким образом активисты выразили протест против принятия Госдумой законопроекта о регулировании мессенджеров, а также против цензуры в России.

Активисты наклеили на двери офиса Роскомнадзора баннер "Ошибка 451", который означает блокировку интернет-ресурса по юридическим причинам.

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23 июля в Москве пройдет марш "За свободный интернет", участники которого потребуют отставки главы Роскомнадзора Александра Жарова. 16 июля одноименная акция прошла в Санкт-Петербурге.

