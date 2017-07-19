Власти Литвы согласились предоставить журналисту Евгению Титову убежище

Департамент миграции Литвы заново рассмотрит решение о предоставлении российскому журналисту Евгению Титову политического убежища. Накануне Титов написал письмо главе департамента с предложением отозвать жалобу на департамент в суд, если его прошение рассмотрят ещё раз.

Титов покинул Россию в 2016 году из-за угроз. Департамент миграции МВД Литвы отказал ему в политическом убежище, затем это решение подтвердил Окружной суд Вильнюса. Позднее журналист подал апелляцию в Верховный суд Литвы.

Евгений Титов сотрудничал с Радио Свобода с 2007 по 2016 год. Он освещал темы, связанные с нарушением прав человека в Краснодарском крае. В 2015 году Радио Свобода сообщало о попытке нападения на Титова, произошедшей после посещения им строительства моста в аннексированный Крым. В связи с этим журналист переехал в Литву. В случае отказа в предоставлении убежища в Литве журналиста депортируют в Россию.