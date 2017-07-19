"Система" пожаловалась на судью, рассматривающую иск "Роснефти"

Акционерная финансовая корпорация "Система" пожаловалась на судью Арбитражного суда Башкирии Ирину Нурисламову, которая рассматривает дело по иску государственной компании "Роснефть". В "Системе" утверждают, что решения Нурисламовой, которая, в частности, отклонила все ходатайства ответчиков, вызывают "серьезные сомнения в ее беспристрастности". С жалобами на судью "Система" обратилась в администрацию президента, Верховный суд, Высшую квалификационную коллегию судей и Арбитражный суд Уральского округа, сообщает "Интерфакс".

"Роснефть" требует от "Системы" 170 миллиардов рублей за некий ущерб от управления компанией "Башнефть". Иск был подан в мае 2017 года. Во время рассмотрения дела суд отклонил все ходатайства "Системы", в том числе просьбу о проведении экономической экспертизы о том, был ли "Башнефти" нанесен ущерб.

"Системе" до возбуждения в 2014 году уголовного дела в отношении главы корпорации Владимира Евтушенкова принадлежала половина акций "Башнефти". После того как "Система" отказалась от этих активов в пользу государства, дело Евтушенкова было прекращено, а "Башнефть" за 330 миллиардов рублей продали "Роснефти". Власти назвали эту сделку "приватизацией".