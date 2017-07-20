СМИ: у России возникнут сложности при установке турбин Siemens в Крыму

Газовые турбины Siemens, поставленные в аннексированный Россией Крым в обход европейский санкций, будет сложно запустить, так как ни одна российская компания не делала это раньше без помощи производителей. Об этом сообщает Reuters.

Опрошенные агентством около десятка специалистов отрасли заявили, что запуск турбин без инженеров Siemens или его партнеров будет сложным испытанием. Неудача в этом деле может закончиться техническими проблемами, которые повлекут за собой финансовые и правовые последствия.

При этом в России уже ведутся поиски специалистов, которые могли бы запустить турбины без привлечения инженеров из Siemens. По словам трех источников Reuters, к этому привлекли российскую компанию "Интеравтоматика", которая на 46 процентов принадлежит немецкому концерну.

11 июля Siemens подала иск в Арбитражный суд Москвы против компаний "Технопромэкспорт", входящей в структуру "Ростеха", и "Сименс технологии газовых турбин". Концерн потребовал вернуть в Тамань турбины, которые ранее были отправлены в Крым, и предотвратить дальнейшие нелегальные поставки на полуостров. В "Технопромэкспорте" настаивают, что турбины для Крыма приобрели на вторичном рынке и провели модернизацию установок своими силами.