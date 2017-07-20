Генеральный директор "Силовых машин" Филиппов отправлен в отставку

Генерального директора "Силовых машин" Романа Филиппова отправили в отставку. Российская компания вместе с немецким концерном Siemens производят газовые турбины. В начале июля агентство Reuters сообщило о доставке в аннексированный Крым в обход санкций двух турбин Siemens.

Как передает агентство "Прайм", решение об отставке Филиппова принял совет директоров. Его полномочия прекратили досрочно. Причины увольнения Филиппова не раскрываются.

13 июля "Фонтанка" рассказала, что сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге задержали Филиппова по подозрению в разглашении государственной тайны. У него дома и в офисе прошли обыски, самого гендиректора "Силовых машин" допросили. После этого его отпустили под подписку о невыезде.

Первоначально задержание Филиппова СМИ связали со скандалом вокруг поставки турбин Siemens в Крым. Однако позже появились сообщения, что эти события не связаны.