"Деньги Путина оказались под угрозой"

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер собирается выступить перед Сенатом США в рамках слушаний о незаконном лоббировании интересов других стран в Соединенных Штатах. Речь на них может пойти о деятельности адвоката Натальи Весельницкой, о которой в последние дни заговорили мировые СМИ, после того как стало известно о ее участии летом прошлого года во встрече с Дональдом Трампом-младшим, сыном нынешнего президента США, и другими членами тогдашнего предвыборного штаба Трампа-отца.

О Весельницкой известно, что в США она защищала интересы Дениса Кацыва, сына бывшего министра транспорта Московской области Петра Кацыва. Его подозревали в отмывании денег, украденных из российского бюджета. Материалы этого уголовного дела, в частности, послужили основанием для появления в США "закона Магнитского", вводящего санкции в отношении нескольких российских коррупционеров и людей, причастных к гибели юриста Сергея Магнитского в московском СИЗО.

Об этом деле телеканал "Настоящее Время" подробно рассказывал ранее.

Позже Весельницкая заявила, что Уильям Браудер собирал на нее и ее семью компромат и передавал его в Госдепартамент США.

Что хочет сообщить основатель фонда Hermitage Capital американским сенаторам, и причем тут адвокат из России, Уильям Браудер рассказал "Настоящему Времени" в эксклюзивном интервью.

– Как мы сейчас понимаем, весь прошлый год в Вашингтоне разворачивалась масштабная кампания против "закона Магнитского", и в ней участвовала Наталья Весельницкая, которая встречалась с Трампом-младшим, Полом Манафортом и Джаредом Кушнером. Что вы можете сказать – российские власти действительно надеялись на то, что новый президент США отменит этот закон?

– Начнем с того, что Путину не нравится "закон Магнитского". Ему он не нравится, потому что он был одним из бенефициаров схемы отмывания 230 миллионов долларов, которую раскрыл Сергей Магнитский, за что и был убит. Отмену "закона Магнитского" Путин сделал приоритетом своей внешней политики. И в течение прошлого года группа во главе с Натальей Весельницкой стучала в каждую возможную дверь в поисках сочувствующих, с тем чтобы добиться отмены "закона Магнитского".

Встреча с Дональдом Трампом-младшим была лишь одной в целой серии таких встреч. Это происходило и на Капитолийском холме, где они беседовали со многими членами Конгресса, пытаясь заручиться и их поддержкой. На мой взгляд, эта операция полностью провалилась. Но это не значит, что у них был недостаток необходимых ресурсов для ее проведения.

– Когда вы говорите о Путине как о бенефициаре, вы имеете в виду Сергея Ролдугина?

– Как это признано большинством, Сергей Ролдугин, виолончелист, фигурирующий в документах из "Панамского архива", представлял интересы Путина. Ролдугин получал прибыль от этих преступных действий. Мне неизвестно, какая доля этих денег идет Путину, но тот факт, что Ролдугин получал прибыль, говорит о том, что Путин был бенефициаром.

– В одном из ваших интервью вы говорили, что Путин своими решениями фактически помог принятию "закона Магнитского" в других странах, но думаете ли вы, что он был в какой-то степени заинтересован в этом законе, по частям и в целом из-за своих внутренних решений?

– Я думаю, что "закон Магнитского" интересует Путина по двум причинам. Во-первых, в будущем могут быть заморожены его личные деньги. Путин – клептократ. За время своего правления он присвоил большое количество денег, которые хранит в офшорах. И вдруг эти деньги оказались под угрозой. Поэтому он забеспокоился и занервничал.

Во-вторых, он просит людей в своем окружении совершать от его лица серьезные преступления: арестовывать людей, сажать их в тюрьму, подвергать пыткам, в некоторых случаях убивать их для того, чтобы завладеть их собственностью. И для того, чтобы заставить своих людей совершать эти ужасные действия, он должен гарантировать их безнаказанность. Он должен обеспечить, что с ними ничего не произойдет. В прошлом это ему удавалось, но сейчас за пределами России сложились неподконтрольные Путину обстоятельства, и это поставило под угрозу его режим. Он больше не может гарантировать безнаказанность своих людей, и это его расстраивает.

– Что касается Натальи Весельницкой, она была адвокатом Дениса Кацыва, которого подозревают в отмывании денег из российского бюджета. Как вы думаете, то, что это дело было закрыто, связано со встречей в Нью-Йорке?

– Насколько я понимаю, главной целью встречи была попытка отменить "закон Магнитского". На самом деле мы ничего не знаем о встрече. Мы не можем верить ни одному слову Весельницкой. Она уже говорила неправду во многих своих публичных заявлениях. А поскольку команда Трампа постоянно предлагает новые версии подробностей этой встречи, мы и им не можем верить. То есть на самом деле мы ничего не знаем о том, что точно произошло на этой встрече в Трамп-тауэр.

– Насколько большую роль, по вашему мнению, играют в российском лоббизме Наталья Весельницкая и находившийся вместе с ней на встрече Ринат Ахметшин?

– Финансировал эту операцию Петр Кацыв, в прошлом вице-президент РЖД, бывший вице-губернатор Московской области, занимавший очень высокое положение в путинском режиме. А руководила проведением операции Наталья Весельницкая. Она получала средства. Здесь, в Америке, она наняла Рината Ахметшина. Для проведения кампании были также привлечены крупные адвокатские фирмы, лоббистские компании, пиарщики и частные детективные бюро. Весельницкая была главным координатором этой кампании в Соединенных Штатах.