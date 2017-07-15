В "секретной" встрече с Трампом-младшим участвовал Ринат Ахметшин

Во встрече Дональда Трампа-младшего с адвокатом из России Натальей Весельницкой принимал участие российский лоббист Ринат Ахметшин, которого СМИ называли бывшим сотрудником советских спецслужб. В разговоре с агентством Associated Press Ахметшин подтвердил факт встречи и то, что "служил два года в контрразведке в советской армии".

По данным американских СМИ, Ахметшин был сотрудником советских спецслужб, но затем эмигрировал в США и ныне имеет двойное гражданство. New York Times в своих публикациях отмечала, что он входит в команду Весельницкой и называла его "российским политическим оружием". Об этом пишет британская Би-би-си.

Американская телекомпания Эн-би-си подчеркивала, что факт присутствия такого человека на встрече с Трампом-младшим должен заинтересовать комитет по разведке в конгрессе США и спецпрокурора Роберта Мюллера. Спецпрокурор возглавляет расследование вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего неизвестно о человеке по имени Ринат Ахметшин.

Подробности встреч Трампа-младшего с российскими представителями во время предвыборной кампании его отца летом 2016 года, продолжают раскрываться по мере того, как американская пресса публикует новые свидететельства. Встреча, которая по утверждению людей, близких к президенту Трампу, всё больше обретает черты "секретной", её детали американская администрация предпочитала не раскрывать.