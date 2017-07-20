Как вернуть украденное?

Вильнюсский форум оппозиции дал поручение редакционной комиссии согласовать заявление по теме внешней политики. Такой документ сегодня опубликован. Он предлагает, в частности, следующие действия:

Немедленно прекратить военную агрессию против суверенных государств и вывести подразделения российских вооружённых сил со всех оккупированных территорий, входящих, в соответствии с нормами международного права, в состав Грузии и Украины.

Немедленно прекратить военную, финансовую, дипломатическую и иную поддержку сепаратистских сил и движений, действующих на территории зарубежных государств, в том числе государств бывшего Советского Союза.

Признать юридически ничтожными все акты, связанные с отторжением от Украины и аннексией Автономной Республики Крым и города Севастополь, с признанием «государственности» так называемых «Республики Абхазия» и «Республики Южная Осетия», а также с неформальной легитимацией так называемых Луганской и Донецкой «народных республик».

Заявление подписали более 200 человек, среди них Гарри Каспаров, Андрей Пионтковский, Андрей Илларонов, Александр Скобов и другие политики и общественные деятели.

Когда, как и с кем оппозиция сможет реализовать эту программу? Дискутируют философ Игорь Чубайс, публицист Игорь Яковенко, политолог Борис Межуев. Ведет передачу Михаил Соколов.