Как вернуть украденное?

Может ли РФ сойти с путинского имперского курса? Дискутируют философ Игорь Чубайс, публицист Игорь Яковенко, политолог Борис Межуев
Вильнюсский форум оппозиции дал поручение редакционной комиссии согласовать заявление по теме внешней политики. Такой документ сегодня опубликован. Он предлагает, в частности, следующие действия:
Немедленно прекратить военную агрессию против суверенных государств и вывести подразделения российских вооружённых сил со всех оккупированных территорий, входящих, в соответствии с нормами международного права, в состав Грузии и Украины.
Немедленно прекратить военную, финансовую, дипломатическую и иную поддержку сепаратистских сил и движений, действующих на территории зарубежных государств, в том числе государств бывшего Советского Союза.
Признать юридически ничтожными все акты, связанные с отторжением от Украины и аннексией Автономной Республики Крым и города Севастополь, с признанием «государственности» так называемых «Республики Абхазия» и «Республики Южная Осетия», а также с неформальной легитимацией так называемых Луганской и Донецкой «народных республик».
Заявление подписали более 200 человек, среди них Гарри Каспаров, Андрей Пионтковский, Андрей Илларонов, Александр Скобов и другие политики и общественные деятели.
Когда, как и с кем оппозиция сможет реализовать эту программу? Дискутируют философ Игорь Чубайс, публицист Игорь Яковенко, политолог Борис Межуев. Ведет передачу Михаил Соколов.
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