Библия в "пакете Яровой"

В начале июля у здания Министерства юстиции в Москве собралось несколько человек. Они не кричали политических лозунгов, не стояли с плакатами, не мешали проходу – просто по очереди читали Библию. К ним подошел сотрудник полиции и предупредил: "Есть такой замечательный федеральный закон о проведении собраний и митингов. Ваши действия сейчас под него попадают". Свобода узнала, как "прекрасный закон" стал контролировать практически всю религиозную деятельность россиян и с каких пор чтение Библии приравняли к митингу.

В августе 2014 году пастор церкви пятидесятников Алексей Колясников проводил очередную встречу с прихожанами. Они, как обычно, читали Библию в кафе, которое полностью арендовали. На входе в здание дежурил один из членов группы. Когда несколько незнакомых человек захотели зайти, чтобы выпить кофе, их предупредили о проведении мероприятия, но не отказали: община открытая, принять участие в их встречах может любой желающий. В конце чтений выяснилось, что это были сотрудники правоохранительных служб. В отношении Колясникова был составлен административный протокол за проведение несанкционированного собрания, суд назначил штраф тридцать тысяч рублей.

Колясников с таким решением не согласился, несколько раз подавал апелляцию. Но российские суды отклоняли жалобы. В марте 2017 года пастор обратился в Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ попросил российское правительство прокомментировать ситуацию и напомнил, что в 2014 году было вынесено решение по аналогичному делу "Крупко и другие против России". Тогда за участие в коллективной молитве была оштрафована группа свидетелей Иеговы. ЕСПЧ признал это нарушением прав и свобод человека. Спустя три года, 7 июля Верховный суд России окончательно признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил деятельность группы на территории страны.

Церковь пятидесятников в России сегодня не запрещена. Но в подобных действиях правоохранительных органов ее представители видят гонения на евангельские группы, уверен Алексей Колясников:

– Посыл сотрудников правоохранительных органов был однозначным, и они не стеснялись открыто говорить нашим прихожанам, что они ходят не в ту церковь, что нужно ходить в другую! То, что происходит сегодня, – это "узаконенное" начало монополизации России православием. Жаль! Евангельские церкви проделали огромную работу, благодаря которой сотни тысяч людей получили новый шанс жить.

Минюст ответил, что Колясникова оштрафовали не за "коллективное чтение Библии", а за нарушение требований Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Согласно "пакету Яровой", богослужения могут проходить только в культовых зданиях, и проводить их могут только зарегистрированные организации. Публичное богослужение, чтение Библии, в том числе в светском здании, приравнивается к митингу. Дополнительным аргументом для запрета может быть использование аудиоаппаратуры.

В 2016 году поправки к закону "О свободе совести" определили такие мероприятия как "миссионерская деятельность" (под трактовку определения попадают практически любые религиозные обряды). Ее могут проводить только зарегистрированные организации. В противном случае мероприятие приравнивается к митингу, который нужно согласовывать с властями, следуя федеральному закону "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Впрочем, организованная в кафе встреча Колясникова с прихожанами прошла в 2014 году, за два года до принятия "пакета Яровой".

"Нас очень неприятно поразил тот факт, что на чтение и изучение слова Божьего нужно разрешение чиновника", – возмущается скандально известный основатель движения "Божья воля" Дмитрий Цорионов. Он с группой сторонников вышел читать Библию к зданию Министерства юстиции, они хотели проверить, будут ли задержания или штрафы:

– Отсутствие разрешения дает легитимные права для представителей правоохранительных органов пресечь мероприятие, более того – отдать дело в суд, где в лучшем случае участников ждет штраф в десять тысяч рублей.

Многие акции, организованные Цорионовым (известным также под именем Энтео), были направлены против тех, кого он и его сторонники из группы "Божья воля" приравнивали к противникам и оскорбителям православия и православных верующих. Основатель движения "Божья воля" Энтео известен такими провокациями, как срыв спектакля о Pussy Riot в московском "Театре.doc", разгон шествия "пастафарианцев", нападение на Музей истории ГУЛАГа и погром на выставке скульптур Вадима Сидура в Манеже.

То, насколько мягко с ним и близкими ему православными активистами обходилась российская правоохранительная система, общественность, возмущенная хулиганскими действиями Энтео, связывала с тем, что у него есть покровители во власти и в верхах РПЦ, которым до некоторой степени удобна агрессивно декларируемая преданность "государственной" религии – православию. Но перед законом, приравнивающим чтение Священного Писания к митингу, Цорионов (Энтео) чувствует себя неуверенно:

– Кто-то считает, что якобы эти законы используются против сектантов. Но это неправда. Во-первых, они используются и против РПЦ. Во-вторых, ни один последовательный христианин не поддержит подобную систему. Мы все прекрасно понимаем, что если сегодня подобные механизмы применяются против сектантов, то завтра они могут быть применены против христиан, у которых, допустим, иная политическая позиция, которые не вписаны в систему церковь – государство.

В разговоре с сотрудником полиции Цорионов заметил, что, если участников задержат, это будет прецедент, который "многим откроет глаза на то, что происходит в стране". Для него и на этот раз все закончилось благополучно, в отличие от оштрафованных пятидесятников: никого у здания Минюста не наказали.

Представители РПЦ не видят в коллективном чтении Библии ничего противоречащего канонам вероисповедания или закона, но, например, священник Сергей Борисов оставляет за властями право санкционировать подобные собрания в общественных местах:

– Это даже хорошо, когда прихожане собираются вместе, изучают Священное Писание. У них могут возникнуть вопросы, тогда они придут к священнослужителю. Возможно, если это действительно массовое мероприятие за пределами территории церкви или своего дома – в общественных местах, – тогда стоит согласовывать с властями. Как, например, богослужения, которые проводятся в центре города.

Уполномоченный при ЕСПЧ замминистра юстиции Михаил Гальперин отметил, что согласование нужно для обеспечения безопасности участвующих и окружающих их людей.

Активисты часто собираются в парках или кафе небольшими группами, чтобы почитать Библию, что, судя по заявлениям Минюста, незаконно. Но практика показывает, что оштрафовать могут, даже если богослужение проходит в частной квартире. Сделать это могут и без "пакета Яровой". Несколько лет назад небольшая группа верующих из семи человек собралась на квартире, чтобы изучать Библию. Их воскресную встречу прервали сотрудники УВД, ФСБ, прокуратуры, пожарной и налоговой инспекции. "Стали проверять пожарную безопасность", – рассказывает старший партнер Адвокатского бюро "Славянский правовой центр" Анатолий Пчелинцев:

– Других нарушений не было, а вот молодой инспектор пожарной безопасности сказал, что он всегда что-нибудь найдет. Предъявили претензии, что в квартире отсутствует пожарные рукава, огнетушитель, на четвертом этаже нет запасного выхода. Владельца квартиры оштрафовали. Эти все требования законно предъявлять к юридическим лицам, но не физическим. Это предвзятое отношение. На подобного рода выездных проверках и прокуратура, и сотрудники МЧС просто делают статистику.

Пчелинцев утверждает, что чтение Евангелия или богослужение в жилом доме не является миссионерской деятельность. Главный ее критерий – призывы вступить в свою религиозную организацию. Но сотрудники правоохранительных органов трактуют закон иначе. В результате под удар "поправок Яровой" уже попали десятки религиозных групп. Например, не так давно кришнаитов оштрафовали за то, что они занимались йогой в арендованном помещении. Избирательная трактовка закона позволяет применить санкции практически к любому виду религиозной активности, ограничивая свободу вероисповедания, которую гарантирует Конституция РФ.