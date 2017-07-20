Генпрокурор США отказался уходить в отставку из-за критики Трампа

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил, что останется на своем посту, несмотря на критику Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Накануне Трамп в интервью газете The New York Times посетовал на то, что сожалеет о назначении Сешнса во главе министерства юстиции США. По словам президента, если бы он знал, что Сешнс откажется заниматься расследованием вмешательства России в выборы президента, то назначил бы кого-нибудь другого.

В марте Джефф Сешнс самоустранился от расследования влияния России на президентские выборы прошлого года. Свое решение генпрокурор объяснил давлением в прессе из-за того, что он скрыл информацию о встречах с российским послом во время предвыборной кампании.

Сешнс оказался в центре скандала после того, как стало известно, что он встречался с послом России в США Сергеем Кисляком, хотя на слушаниях в сенатском комитете он утверждал, что не встречался с представителями Кремля. Сешнс сказал, что его ответ на вопрос о контактах с представителями России на слушаниях был абсолютно честным: он понял вопрос так, что речь идет о "постоянных контактах" с российскими представителями.