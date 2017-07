Солист рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой

Вокалист американской рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой в собственном доме в Калифорнии. Ему был 41 год. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Музыкант был дважды женат, у него осталось шесть детей. По данным таблоида TMZ, в последние годы Беннингтон страдал алкогольной и наркотической зависимостью. В одном из интервью он заявлял о том, что у него были мысли о суициде.

Беннингтон стал вокалистом рок-группы Linkin Park в 1997 году. Самый известный альбом группы — "Meteora", а наиболее популярные песни — "Faint", "In The End", "Crawling", "Numb", "Breaking The Habit".