Андреа Шрёдер: королевство "поп-нуар"

Хедлайнер тридцать первого выпуска программы "Музыка на Свободе" – немецкая королева стиля "поп-нуар" Андреа Шрёдер. Рок-критик Артемий Троицкий не стесняется признаться в симпатиях к этой самобытной исполнительнице, несмотря на то что в высшую лигу мировой поп-музыки пробиться ей пока не удалось.

​

Андреа Шрёдер, пожалуй, одна из моих самых ​любимых поп-певиц на сегодняшний день. К тому же, несомненно, это моя любимая современная певица из Германии. Вы Андреа Шрёдер, скорее всего, еще не знаете, как, собственно, ее не знает и большинство меломанов во всем мире, потому что, к сожалению, слава ее за пределы ФРГ до сих пор никак не выйдет, хотя, на мой взгляд, такая популярность была бы вполне заслуженной.

Андреа Шрёдер – из Берлина, по образованию графический дизайнер. Свой стиль она (равно как и критики, которые о ней пишут) называет "поп-нуар". То есть это поп-музыка, ничего такого панкового, рэпового и экстремального. Но при этом, так же как есть фильмы в стиле "нуар" (как правило, черно-белые, криминально-детективные и мрачноватые по настроению). Вот такая же мрачноватая, чувственная и не очень оптимистичная, прямо скажем, у госпожи Шрёдер поп-музыка. В каком-то смысле она продолжает линию двух знаменитейших немецких певиц далекого и менее далекого прошлого – Марлен Дитрих и Нико, культовой вокалистки, солистки первого состава Velvet Underground. Так же, как эти легендарные дивы, Шрёдер обладает яркой внешностью femme fatale, роковóй женщины.

Первый альбом у Андреа Шредер вышел в 2012 году, продюсировал его известный американский музыкант и продюсер Крис Экман из группы Walkabouts. Этот альбом называется Blackbird, "Черный дрозд". Вот два трека, очень типичных для темного настроения пластинки. Первый из них называется Paint It Blue – "Раскрась это синим".

Андреа Шрёдер раскрашивает это синим

И еще один трек с этого же альбома – Be Bop Blues. Да, Андреа не чужда ни джаза, ни блюза. Но все же стержень ее стилистики – это то, что критики называют "американа": балладный жанр, повествовательный, с элементами традиционной музыки "кантри".

Мадемуазель Андреа поет бибоп-блюз в мюнхенском клубе Milla

Дебютный диск Андреа Шрёдер произвел впечатление на журналистов и прочих профессионалов, собрал некоторое количество номинаций и призов, однако публичного успеха не имел. Следующий альбом вышел спустя два года, в 2014-м, и получил название Where The Wild Oceans End – "Там, где кончаются дикие океаны". К этому времени Андреа Шредер стала уже довольно популярной в узких кругах, журнал "Штерн" сравнил ее с Марлен Дитрих и назвал гранд-дамой немецкого шансона. Также писали о ней как о продолжательнице традиций Ника Кейва – естественно, в женской реинкарнации. Песня Dead Man's Eyes, "Глаза мертвеца".

Андреа Шрёдер глядит в глаза мертвеца на концерте в Кельне

Еще одна песня с альбома "Там, где кончаются дикие океаны" называется "Гремучая змея" – The Rattlesnake. Это, пожалуй, самый жесткий, рок-н-ролльный номер на диске, хотя в целом второй альбом получился более лиричным и задумчивым, чем дебютный.

Андреа Шрёдер и ее "Гремучая змея"

В промежутках между вторым и третьим альбомом Андреа Шрёдер приняла участие в большом международном проекте, посвященном покойному американскому музыканту Джеффри Ли Пирсу – кстати, одному из основоположников "американы". В этом проекте она участвовала вместе с некоторыми, скажем так, тяжеловесами альтернативной рок и поп-музыки, в частности, с тем же Ником Кейвом, Игги Попом; группой Blondie и так далее. Компания очень почетная, и Андреа оказалась в ней единственной не англоязычной участницей. А затем, в самом начале этого года, вышел в свет и третий альбом Андреа Шредер, с которым мы сейчас познакомимся чуть более подробно. Называется он Void, "Пустота". Представляю вам песню Black Sky, "Черное небо".

Стилистика "нуар", как мы слышим, соблюдена полностью, хотя состав аккомпаниаторов заметно изменился. На третьем альбоме Андреа сопровождает международная группа, в которой участвуют, в частности, Кристоф Хан из американской группы Swans, немецкий гитарист Эспер Лимкуль, басист из Англии Дэйв Аллен и австралийский барабанщик Крис Хьюз. Слушаем еще одну песню с альбома Void, она называется Creatures. Кстати, помимо основной группы, играют тут и другие приглашенные музыканты, в частности, немец Майк Страусс и бельгийская скрипачка Катрин Грейндордж.

Несмотря на сильный состав, мощный репертуар и любовь экспертов, совершить прорыв в высшую поп-лигу Андреа Шредер пока не удалось. Возможно, для Германии она звучит слишком "по-иностранному", а в Великобритании и США конкуренция слишком высока. Но будем надеяться, что главные победы впереди. Завершим мы знакомство с Андреа Шредер – которая, я надеюсь, вам понравилась так же, как она нравится мне, – песней "Не буди меня". Практически, нежная колыбельная.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 31):

1. Mishka Shubaly (Canada). I Can't Remember When You Were Mine, LP Coward's Path

2. Jenny Hval (Norway). The Great Undressing, LP Blood Bitch

3. Piccola Orchestra Gagarin (Italy). Krutitsa vertitsa shar goluboy, LP Vostok

4. Andrea Schroeder (Germany). Paint It Blue, LP Blackbird

5. Andrea Schroeder (Germany). Be Bop Blues, LP Blackbird

6. Andrea Schroeder (Germany). Dead Man's Eyes, LP Where the Wild Oceans End

7. Andrea Schroeder (Germany). The Rattlesnake, LP Where the Wild Oceans End

8. Andrea Schroeder (Germany). Black Sky, LP Void

9. Andrea Schroeder (Germany). Creatures, LP Void

10. Andrea Schroeder (Germany). Don't Wake me, LP Void

11. Oh! Gunquit (UK). Head Bites Tail, LP Eat your Apples and Dance

12. Oh! Gunquit (UK). Voodoo Meatshake, LP Eat your Apples and Dance

13. Ofrenda Vytas Brenner (Venezuela). Caracas para locos, LP Venezuela 70: Cosmic Vision of a Latin American Earth