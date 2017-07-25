"Не теряйте надежды!"

25 июля бывшему сотруднику ЮКОСа Алексею Пичугину исполняется 55 лет. И это уже 15-й его день рождения за решеткой. Страсбургский суд дважды признавал, что Алексей Пичугин был осужден незаконно, с нарушением права на справедливое правосудие, гарантированного Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Правозащитный центр "Мемориал" считает его политическим заключенным.

Алексей Пичугин удерживается за решеткой дольше, чем кто-либо из современных российских политзаключенных. Он сидит в тюрьме дольше, чем Эдмон Дантес, граф Монте-Кристо. Алексей мечтает о возвращении домой вовсе не для того, чтобы заниматься общественной деятельностью и политикой. Он непубличный человек и хочет приносить благо своей семье и стране. На это он указывал в двух своих прошениях о помиловании (без признания вины) на имя Владимира Путина, которые оба были отклонены еще на региональном уровне, не достигнув президента России.

В отличие от графа Монте-Кристо, Алексей Пичугин никому не намерен мстить. За годы, проведенные в узилище, он, вопреки всему, сохранил не только светлый разум и чувство собственного достоинства, но и доброе отношение к людям. Самое жесткое, что он может сказать в адрес своих гонителей – и это знают все, кто переписывается с Алексеем, а его переписка чрезвычайно обширна, – "Бог им судья". Несмотря на неоднократные предложения, Алексей Пичугин не согласился лжесвидетельствовать против руководства ЮКОСа взамен на обещанную заманчивую перспективу личной свободы.

Потому, вопреки предъявленным чудовищным (и бездоказательным) обвинениям, к Алексею так тянутся люди. К своему 55-летию, которое Пичугин вновь вынужден встречать в несправедливом заключении, вдали от близких, он получил сотни поздравлений из разных уголков России и зарубежья – из Польши, США, Великобритании, Германии, Израиля и других стран. Все они вместе с праздничной открыткой были отправлены в колонию "Черный дельфин".

Некоторые из этих писем Радио Свобода с согласия авторов публикует.

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Уважаемый Алексей Владимирович!

Поздравляем Вас с 55-летием!

От всей души желаем Вам здоровья, душевных и физических сил, бодрости, а главное – свободы. А мужества и стойкости Вам не занимать. Мы помним и думаем о Вас.

Алексей Владимирович! Не теряйте надежды и веры в то, что справедливость восторжествует и Вы будете освобождены.

С уважением, Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинкской Группы, члены и сотрудники МХГ

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Дорогой Алексей!

С днем рождения Вас!

Еще один год, еще одна юбилейная дата в неволе… И все эти годы Вы продолжаете оставаться собой, сохраняя мужество и честь, благородство и доброту, веру, надежду и любовь. Когда-нибудь Ваша стойкость обязательно будет вознаграждена – ведь Бог все видит, и Его терпение не безгранично. Этот день обязательно наступит – зло и ложь будут повержены, правда восторжествует, и Вы вернетесь домой, к своим близким, любимым людям.

"В России надо жить долго", – сказал Корней Чуковский. Но я верю, что это произойдет скоро, и надеюсь дожить до того дня, когда мы встретимся с Вами на воле, в свободной России.

С верой, надеждой и любовью,

Ваша Нина Катерли, писатель

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Уважаемый Алексей Владимирович,

от души поздравляю Вас с Днем рождения! Желаю Вам здоровья и скорейшего освобождения! Я не перестаю надеяться, что Вы в скором времени выйдете на свободу, поэтому считаю Ваше решение обратиться к президенту России с прошением о помиловании абсолютно правильным и обоснованным! Алексей Владимирович, жду Вас на свободе, чтобы пожать Вашу руку в знак громадного к Вам уважения.

Алексей Кондауров, бывший начальник информационно-аналитического управления компании ЮКОС, генерал-майор КГБ СССР в отставке

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Дорогой Алексей!

Я поздравляю Вас с днем рожденья! Я желаю Вам здоровья и сил. Я очень скучаю по нашим встречам в "Лефортово", когда я была членом ОНК и мы с коллегами приходили Вас навестить, я всегда радуюсь Вашим письмам. Я уверена, что мы обязательно встретимся с Вами на свободе!

С днем рожденья! И пусть следующий состоится уже вне тюремных стен. Как верующий человек, я верю в чудеса, даже, если порой, кажется, что эти чудеса – не для всех. Но в чудо для Вас я верю всегда.

Зоя Светова, журналист, правозащитник

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Дорогой Алексей,

от всей души и от двух сердец – моего и Андрея – поздравляю Вас с днем рождения! Мы оба очень желаем Вам здоровья и сил. Много здоровья, много сил (хотя трудно вообразить душевную силу больше Вашей!). Пожалуйста, берегите себя. Для лучшего времени, для замечательной жизни на свободе. Знаете, как много нас, тех, кто Вас любит, уважает и ждет!

Юлия Середа, Андрей Блинушов, рязанский "Мемориал"

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Так обязательно будет, что твое благородство, твоя верность себе, своим убеждениям и своей вере – непременно будет вознаграждено

Алексей, с днем рождения тебя! Это возмутительно неправильно, что ты встречаешь его не дома в кругу самых близких своих людей. Причину этого можно изложить в нескольких словах: четырнадцать лет тому назад группа подлецов попыталась сделать тебе предложение, от которого, по их подлому разумению, ни один "нормальный" человек отказаться не может – подлецы предложили тебе оговорить и обречь на тюрьму другого человека. Им и в голову не могло прийти, что кто-то способен отказаться! Но в тебе вера сильнее подлого расчета – и ты отказался. Тебе со всей возможной подлостью отомстили за благородство, попытавшись отнять у тебя жизнь, отнимая у тебя свободу. Именно поэтому я вынужден сейчас обращаться к тебе не за праздничным столом у тебя дома, а таким вот публичным образом. А это значит, что тем важнее, чтобы люди понимали самую главную причину того, что происходит с тобой. Месть подлецов благородному человеку – вот что не дает нам усесться за один стол в день твоего рождения, все очень просто, и нет нужды в сложных юридических объяснениях.

Но благородство вознаграждаемо. И так обязательно будет, что твое благородство, твоя верность себе, своим убеждениям и своей вере – непременно будет вознаграждено. Так непременно будет – рано или поздно, так или иначе. И я повторяю это тебе в твой день рождения, Алексей. С днем рождения тебя!

Игорь Сутягин, ученый, лондонский военно-политический эксперт

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Дорогой Алексей!

Сердечно поздравляю Вас с Днем Рождения! Прошел еще один год Вашего героического сопротивления преступной власти.

Вы были обыкновенным человеком, офицером, никогда не помышлявшем о политической деятельности. Но так сложились обстоятельства, что Кремль сделал Вас своим политическим узником №1, Железной маской путинского режима.

Палачи не сумели сломить Вас и это их бесит. День ухода из власти диктатора станет и днем Вашего освобождения. Мы все ожидали его к Вашему юбилею. Он обязательно наступит на 56-ом году Вашей жизни.

С огромным уважением,

Андрей Пионтковский, политолог, публицист

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Дорогой Алексей!

От всего сердца поздравляю Вас с замечательным юбилеем!!!

Светлого и прекрасного настроения Вам в этот день. Знайте, пожалуйста: Вы не один, много людей верят Вам, болеют за Вас, ждут и всегда рядом.

Пусть то главное наконец придет и начнется у Вас сногсшибательная счастливая полоса – самая счастливая, какая только возможна. Вы этого заслужили как никто другой.

Сомнений в Вашем мужестве, терпении и нечеловеческих силах нет ни у кого. Вы – герой. Но все же – желаю Вам всего этого еще побольше, чтобы справиться и преодолеть эту затянувшуюся эпопею, окончания которой мы все так ждем.

Здоровья Вам и близким, много радости – настоящей и большой, ярких событий, воплощения всего самого заветного и сокровенного! И еще раз счастья!

С большой теплотой и надеждой,

Вера Челищева, журналист

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Дорогой Алексей!

Желаю Вам, чтобы Вы здоровы и свободны. Желаю преодолеть все, что с Вами сейчас происходит, и остаться живым, чтобы мы с Вами встретились.

Наталья Фатеева, актриса, народная артистка РФ

Вера Васильева – независимый журналист, ведущая проекта Радио Свобода "Свобода и Мемориал"

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