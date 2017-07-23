Сергей Кисляк завершил работу в качестве посла России в США

Сергей Кисляк завершил работу в качестве российского посла в США. Этот пост он занимал 9 лет. В Вашингтоне его сменит Анатолий Антонов, занимавший пост заместителя министра иностранных дел и специалист по вопросам разоружения.

В последний год работы Сергей Кисляк оказался одной из центральных фигур в расследовании связей окружения Дональда Трампа с Россией, а также влиянии Москвы на американские выборы. В частности, советник Трампа Майкл Флинн был уволен после того, как стало известно о его встречах и разговорах с российским послом. А генпрокурора США Джеффа Сешнса обвиняли в сокрытии контактов с российским послом. Кремль все подозрения в свой адрес отвергает. ТАСС ранее сообщал, что Кисляк станет членом Совета Федерации.