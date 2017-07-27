Все – для одного

На днях давний соратник Алексея Навального Александр Туровский написал пост, в котором объяснил, что разочарован в этом политике и будет продолжать борьбу за демократию уже без него. Свою позицию Александр обосновал тем, что ради президентской кампании Навального он рисковал свой жизнью, но, когда его избили, Навальный фактически закрыл глаза на этот случай. Когда началась история с Туровским, было много призывов приходить сначала к больнице, где содержался оппозиционный активист, а потом и в суд, чтобы поддержать Александра. Меня тогда неприятно удивило, что Навальный сразу после своего освобождения из-под административного ареста не поехал к Туровскому в суд.

После признания Туровского о том, что он разочаровался в Навальном, активист подвергся травле со стороны сторонников Навального. Вот так сам Александр охарактеризовал произошедшее: "Друзья, хочу вам признаться, на меня действительно давят... Только вот давят на меня соратники по оппозиционной деятельности. Начиная от оскорблений по телефону и в Интернете, заканчивая откровенными угрозами меня покалечить. Откуда это спускается, я прекрасно понимаю. Очень печально, что Алексей у всех на виду пишет о готовности встретить меня чуть ли не с распростертыми объятиями, но при этом допускает или провоцирует такую травлю со стороны своих подопечных".

Туровский упомянул еще один случай с волонтером Навального – Денисом Лебедевым. Он до сих пор лечится после нападения на него во время акции Фонда борьбы с коррупцией, который возглавляет Алексей Навальный. ФБК не только не помог с оплатой его лечения (компенсировав лишь небольшую сумму за порчу материальных ценностей), но и сам Навальный уже объявил его кремлевским провокатором. Между тем Лебедев активно участвует в оппозиционной деятельности, за него вступились бывшие депутаты Госдумы Илья Пономарев и Дмитрий Гудков.

У них клиповое мышление, они забыли про политзаключенных, им плевать на репутацию

Да, Навальный оказывает какую-то помощь своим сторонникам, пострадавшим от властей (например, после критики в свой адрес написал фандрайзинговый пост со сбором на штрафы для тех, кто был задержан на акциях протеста), но с учетом его ресурсов, мог бы организовать такую помощь и в финансовом, и в информационном плане на гораздо более высоком уровне. В самых вопиющих случаях можно было проявить эмпатию и приехать лично поддержать пострадавшего, ведь даже Сергей Собянин приезжал проведать "пострадавших" после событий на Болотной площади омоновцев. При этом на недавних дебатах Навальный не смог назвать ни одной фамилии пострадавших от действий властей гражданских активистов.

Власть дает своим омоновцам квартиры и фактически гарантирует им неприкосновенность. А некоторые оппозиционные лидеры и активисты считают, что проблемы их соратников, которые попадают в тюрьму или теряют здоровье, касаются только их самих. Таким образом, лозунг "один за всех и все за одного" оказывается бессодержательным.

Как и запрещенная ныне в России Национал-большевистская партия строилась вокруг личности своего вождя Эдуарда Лимонова, так и в центре последних протестов стоит фигура нового вождя, которого так долго не хватало оппозиции – Алексея Навального. Да и говорят их соратники одинаково: "Заслуги перед партией обнуляются в полночь!" Естественно, вождей это правило не касается. А тех, кто просит у лидера денег для лечения потерянного здоровья или хотя бы в чем-то усомнятся в генеральной линии, бывшие соратники объявят слабаками, нытиками и агентами Кремля.

У этой части оппозиции нет твердых принципов, они берут в свои сторонники перебежчиков из числа бывших пособников режима, которые публично даже не признали неправильными свои старые поступки и высказывания. У них клиповое мышление, они забыли про политзаключенных. Им плевать на репутацию, они шутят про "моральную победу", считают, что нельзя наказывать убежденную участницу нацистской банды, участники которой причастны к жестоким нападениям и расправам над людьми, только потому, что она милая мимишная девочка Лиза Лютая, которая фотографируется с совой.

Мне не по пути с теми сторонниками Алексея Навального, которые готовы обвинить в работе на Кремль и смешать с грязью своих бывших соратников, усомнившихся в непогрешимости вождя. Да, может они и победят – в чем я очень сильно сомневаюсь, – но будут ли они принципиально лучше Путина?

Николай Кавказский – оппозиционный политик, социал-демократ, бывший заключенный по "Болотному делу"

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