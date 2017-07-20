"Шоу не получилось"

Завершилось зрелище, которого многие с нетерпением ждали с прошлой недели, когда Алексей Навальный заявил о своем намерении провести в прямом эфире дебаты с одним из бывших лидеров "Новороссии" Игорем Стрелковым. Причины, по которым Навальный дал согласие на эти дебаты, тогда бурно обсуждались в Сети, и эта дискуссия еще больше разогрела зрительский интерес.

Yakovina Ivan

Дебаты Навального и Гиркина - такое guilty pleasure.

Всем, конечно, "[все равно]", но очень многие смотреть собираются. Некоторые даже пивка закупили и попкорн.

Забавно!

Алексей Мазур

Вот все ругают Навального за дебаты со Стрелковым, а смотреть-то будут.

В первом раунде дебатов Навальный отвечал на вопрос Стрелкова о том, как он намерен победить коррупцию. Комментаторам, впрочем, начало показалось не слишком динамичным.

​Александр Морозов​

решил смотреть дебаты Навальный-Гиркин. Навальный "плывет" в первые 15 минут явно. Гиркин выступает с позиций "второй Черкесов, но справа" (типа верный пес ФСБ с критикой олигархии).

Кирилл Шулика

​В самом начале дебатов уже понятно, что Гиркин это обычный классический военный пенсионер. Вот просто образ точнее некуда. И теперь я не сомневаюсь ни на секунду, что он был не командиром, а спикером в Донбассе.​

Рудники свободы

Навальный рассчитывает на аудиторию Твиттера, Гиркин - на аудиторию веб один ноль с сайтами типа компромат ру

Многие сетовали на то, что Навальный взял недостаточно жесткий тон и не вынудил Стрелкова отвечать на вопросы о том, на какие деньги и чьим оружием он воевал в Донбассе.

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Не порадовали комментаторов и ответы самого Навального.

​Несколько оживил дискуссию внезапный спор с привлечением марксистской терминологии.

Nikolai Rudensky

Стрелков торжественно провозглашает, что никогда не скрывал своих монархических взглядов. В то же время он упрекает Навального в том, что тот собирается менять только "надстройку", но не "базис". Сочетание марксизма с монархизмом - это нечто новое. Впрочем, Игорь Иваныч мимоходом замечает, что "марксизм не Маркс выдумал". Наверное, какой-нибудь чистокровный ариец.

Но большинство зрителей начали скучать.

Высказывания с националистическим оттенком навлекли на Навального критику со стороны либерального лагеря.

Nikolai Rudensky

Навальный: "Мы не должны забывать о том, что русские - это крупнейший разделенный народ Европы, но чтобы помочь им, надо не воевать, а бороться с коррупцией".

Воля ваша, это как-то непоследовательно. Воевать явно проще и надежнее.

Васильев Александр Александрович

Навальный сообщает, что пока Игорь Иванович в своем ФСБ служил, он с Захаром Прилепиным топил за объединение самого большого в Европе разделенного народа - русских

Ekaterina Vinokurova

В общем, Навальный и Стрелков сходятся, что во всем виноват Чубайс, а также Ротенберги с Кохами и Вексельбергами.

И что русские - главный разделенный народ.

В третьей части дебатов, посвященной Донбассу, повторилось все то же, что и в первых двух: тон дискуссии диктовал Стрелков, а Навальный не вполне убедительно отбивался.

Roman Moguchiy

Националист Навальный только что рассказал националисту Стрелкову, что честный русский националист сейчас должен быть в Донбасе. Ну ок.

Nikolai Rudensky

Стрелков: "Вы, Алексей Анатольевич, собиратесь передать границу Донбасса Украине!" Навальный (гневно): "Не передергивайте! Я говорил, что это сложный и мучительный процесс!".

Н-да...

Ostap Karmodi

Теперь Навальный оправдывается, что он не собирается передавать границу Донбасса Украине.

Все интереснее и интереснее.

​Олександр Ройтбурд

судя по тому что пишут в фисбуке о дебатах навального с гиркиным те кто их смотрит, минут через 10-15 российская оппозиция признает малороссию.

По итогам дискуссии большинство комментаторов согласились с выводом ведущего Михаила Зыгаря, заявившего под конец: "Шоу не получилось". Мнения, что Навальный дебаты проиграл, придерживаются не только его обычные оппоненты, но и многие комментаторы либеральных взглядов.

Сергей Шелин

Во-первых, это занудно. И это тот случай, когда разбирать, что там во-вторых, в-третьих и в-четвертых, уже не обязательно.

Алиса Зюс

Нет, ну то есть я могу понять молодого волка, которому надо на чем-то точить зубы, а он в клетке, вот подсунули подушку, из подушки летят перья, молодой волк чихает, но подушку грызет. Заточатся ли от это у него зубы? Нет.

Попробуем с аудиторной точки зрения. Трансляция на канале не набрала ста тысяч. Идем смотреть количество просмотров Навальный Live в видео с пиратской повязкой. Миллион пятьсот с хвостиком (с зеленкой было больше). Теперь представим, карикатурно грубо, что половина из смотревших трансляцию пришла из за Гиркина. В итоге получается, что 50 тысячам интересен Гиркин, 50 тысячам интересна позиция Навального по вопросу Украины и военных преступлений. Ну и все.

​Холмогоров Егор

Ну это какой-то феерический разгром Леши Н.

Что такое крутизна. Это когда в тебя не верит даже ближайшее окружение, а ты берешь и всех делаешь.

Стрелков сегодня конечно показал крутизну. После тотального общего скептицизма реально уделал Навального в ноль.

Ostap Karmodi

Кто там говорил, что Гиркин слабый оратор?

Полностью навязал Навальному свою идиотскую повестку и задал ему вопросы, на которые Навальный прямо отвечать боится.

Гиркин, конечно, тоже выглядит двуличным идиотом, но он и не претендует на роль народного вождя.

Методичка

Дебаты со Стрелковым рассматривались штабом Навального как уникальный шанс привлечь на свою сторону новую аудиторию - оппозиционно настроенных националистов, а заодно и скорректировать немного образ самого Навального - к либеральной и левой ("минимальная зарплата 25 тысяч рублей") добавить еще и патриотическую составляющую.

Но с самого начала все пошло не так. И Стрелков оказался более убедительным, чем ожидалось, и перечень тем не самый выгодный, и, что важнее всего - Стрелков не из "Единой России" и даже без контрактов мэрии Москвы, поэтому повесить на него все происходящее в стране невозможно, а без этого у Навального дебатировать пока не особо получается.

Итог дебатов такой: Стрелков вновь стал политической фигурой после почти двухгодичного забвения, а Навальный эти дебаты, как минимум, не выиграл.

Политтехнолог Смирнов

В избирательной кампании дебаты это крайняя мера. Т.е. на них идут только в том случае если шансы оппонентов на выборах равны. Сильные как правило избегают дебатов с более слабыми так как им есть, что терять, а вот более слабый имеет шанс увеличить свои рентинги. Но парадокс дебатов Стрелкова и Навального в том, что Стрелков заявляет, что в выборах Президента не собирается принимать участие, а Навальный делает вид, что уже является кандидатом.

В сухом остатке Стрелков дебаты выиграл. Он более серьезен, убедителен для своей аудитории и не выглядит политиканом. А Навальный явно слабее и не смог отойти от своей стандартонй популистской риторики. Она, надо признать, хорошо работает только на его сторонников. А ему ведь надо было привлечь русскую национальную адиторию. И он не справился с этой задачей. При этом оттолкнул, как мне кажется либералов и безродных космополитов, которым не нравится его заигрывание с националистами. Да и украинские друзья Навального бились в чатике в истерике. Стрелков же за счет этих дебатов сделал хорошую политическую заявку. Можно сказать, что у него был удачный публичный политический дебют. В свое нише.

В заключении хочу отметить, что ведущий был никакой.

Спутник и Погром

Что можно сказать про только что завершившиеся дебаты Стрелкова и Навального? Стрелков говорил АБСОЛЮТНО ТО ЖЕ САМОЕ, что он говорит всегда. Вот буквально слово в слово - если вы возьмете какое-нибудь его интервью годовой давности, то вообще не заметите разницы. То есть, совсем немного подготовившись, Стрелкова можно было разнести в пух и прах.

И здесь четко видна проблема Навального: заранее объявив о публичных дебатах с абсолютно просчитываемым противником, Навальный к ним не подготовился. То есть вообще. Мужчина нес всю ту же чухню, что и обычно, про "не врать и не воровать", искренне не понимая, что у седого бывшего полковника ФСБ несколько иные реакции, чем у Аси Казанцевой. Навальный дошел до того, что всерьез начал говорить Стрелкову, что Стрелков не националист, что он не защищал русский народ, а так, вызвав у Игоря Ивановича явный приступ бешенства с коротким перечислением боевого пути (5 войн). При этом на все каверзные вопросы ("каверзные" в кавычках, даже идиоту было ясно, что они прозвучат) Стрелкова про Донбасс Навальный не нашелся, что ответить, дойдя до того, что его предложение выполнять Минские договоренности - это не его предложение, а чье-то еще предложение. Мужчина начал вихлять, запинаться и делать бровками, когда Стрелков ему стал говорить, что ну вот есть же ваше интервью, вы поддерживаете "Минский план", какие вопросы?

Более того, практически все интервью Стрелков абсолютно доминировал даже по выражению лица - Навальный выглядел перед ним как нашкодивший школьник, которого вызвали к директору. При этом было крайне заметно, что, например, в экономике Стрелков плавает, и при желании тут его можно было бы раздраконить - как и раздраконить, скажем, по вопросам социальной сферы, но дальше криков про "в больницах нет бинта" Навальный не пошел.

Навальный не готовился. Стрелков тоже не готовился - иначе в ответ на рассказы Навального про то, как он поддерживал националистов в судах, вспомнил бы про 282 и Тесака - поэтому, как и предсказывала наша редакция, вышла битва безрукого с безногим, в которой - это самое смешное - победил Стрелков. Командного голоса и строгого взгляда оказалось достаточно, чтобы Навальный поплыл, и было четко заметно, что когда речь заходит о чем-то, кроме коррупции - например, о разделенном русском народе, причем всем было заранее понятно, что Стрелков поднимет эту тему - Навальному просто нечего сказать по существу.

То есть мужчина привык выступать перед сторонниками по одному и тому же сценарию, и при сколько-нибудь отличающихся вопросах начинает плыть. Собственно, это было понятно еще по интервью Собчак, но Собчак Навального не добивала, а Стрелков жал и жал на одну тему (тему, еще раз подчеркну, ожидаемую, можно и нужно было подготовиться), и даже фанатам Навального стало ясно, что никакого видения внешней политики у него нет. И что, более того, под давлением Навальный отказывается от своих же слов, начиная включать режим "я не я и лошадь не моя", как будто вокруг 1975 год и интернет в Россию еще не провели.

В целом впечатление скорее мрачное: потенциальный лидер всего и сразу растекся перед полковником ФСБ, всерьез верящим в мировой масонский заговор (более того, про этот заговор в лайт-версии Стрелков даже пытался говорить). Диалог Навальному не идет вообще, а срыв сценария беседы вызывает что-то вроде ступора.

Номенклатура

Дебаты Навального и Стрелкова получились как минимум полезными.

Интересно в первую очередь то, как Стрелков распорядится внезапно привалившим политическим капиталом. Выглядел бодро, а запинался только там, где его спрашивали про Донбасс: "Я офицер/это военная тайна".

Конечно, непосредственно по итогам "шоу" Навальному ни жарко ни холодно, хотя объективно он выглядел и защищался хуже - тактика предвыборных речевок не работает против оппонента, который также противопоставляет себя власти - если на какого-нибудь ее представителя можно моментально повесить всех собак, то с "революционером", каким позиционирует себя Стрелков, такой трюк уже не пройдет.

Но ни жарко ни холодно Навальному лишь потому, что на критику он в последнее время привык отвечать критикой - так что ему по боку всё возмущение "либеральной интеллигенции" в Твиттере, у которой вызывает когнитивный диссонанс лишь один факт участия Навального в дебатах со Стрелковым-Гиркиным, которого эта самая интеллигенция привыкла обвинять во всех смертных грехах (но не вызывает когнитивного диссонанса то, что Алексей Анатольевич отвечает лозунгами на вопросы-лозунги Стрелкова).

И здесь обнаруживается главная ошибка Навального - он попал в ловушку тогда, когда просто согласился на дебаты с Игорем Ивановичем.

Ксения Ларина

Похоже, Алексей допустил страшную ошибку. Но Михаил Зыгарь прав: "У нас всегда есть возможность исправить это". Жаль только, что на это придётся потратить драгоценное время, которого очень мало.

А той гниде, что посоветовала Алексею ввязаться в это, надо уши надрать и гнать подальше.

Вот такое мое мнение.

Прикладная социопатия

Зыгарь (который без НЕ, теперь это надо пояснять) не скрывал разочарования – дескать, шоу не получилось. Понятно же, такие стандарты уложились в головах, что удачные политические дебаты, успешное шоу – это всё то же самое, что у Соловьёва, только с другими героями.

А мне очень даже понравилось. Отличные содержательные дебаты. Вот только Зыгаря, может, на другой раз лучше сменить, если ему так дискомфортно в этом формате.

Федор Крашенинников

Как я понял, темник у всех - от Пряникова до Просвирнина - один: Стрелков выглядел лучше. Люблю такое единение.

Однако у сторонников Навального осталось другое впечатление.

Andrey Volna

Итог:

Дебатировать было нужно.

Навальный его раздавил.

Ущербность Гиркина и его идей, интеллектуальное убожество - налицо.

А что стоят эти фразы "как офицер, я не могу об этом говорить" Тьфу.

Патриотизм - прав Навальный - это здесь и сейчас Чтобы не мёрли, как мухи. Чтобы образование было норимальным , здравоохранение, пенсионное обеспечение.

Здесь. Здесь и сейчас.

А этим рептилоидам - Гиркину и Путину - не место в современном мире. Войне - не место. Границы Украины- давно и международно признаны.

Вот это итог.

​Ихлов Евгений

Любимый жанр - умный адвокат и глупый прокурор: заставить Гиркина отлучать себя от национализма и обличать путинскую измену!

Anton Belyaev

Некоторые впечатления от дебатов Навального с Гиркиным.

Победил, конечно, Навальный - как политик и оратор он несравнимо сильнее. Плюс не отказался от дебатов с таким соперником. Но Гиркину надо отдать должное - держался мужественно, старался быть невозмутимым. Навальный был в какой-то степени не готов к идеологическому спору, он хотел обсудить конкретику, был вооружен цифрами и фактами. В какой-то степени это был разговор немого с глухим. Гиркин, видимо, был точно также не готов к конкретике, его тезисы были по-имперски романтичны, патриотичны, где-то даже высокопарны, но конкретных предложений слышно не было. Его, конечно, извиняет то, что он - как заявляет - не баллотируется в президенты РФ. Поэтому, предполагаю я, может позволить себе не заморачиваться деталями. Но они с Навальным не слышали друг друга. Я даже не понял, что Гиркин хочет предъявить Навальному. Да, Алексей - не марксист-ленинец и не националист в смысле расизма, ксенофобии или апартеида. Ну так разве ж это плохо? А слова вроде "я не вижу разницы между Вами и Путиным" - так вообще смех. Конечно, "нет разницы" при всех арестах, судах и том прессе, под который попал и сам Навальный, и его семья, и его волонтеры, и те, кто выходил на площади 26 марта и 12 июня. После всех расследований, которые провел ФБК!

Из трех вопросов обсудили два - про коррупцию и про отношения с Западом. Тут спорить особо не о чем, каждый остался при своих. Но за Навальным - сухая конкретика, конкретные предложения, он не экстремист и не коррупционер, не хочет "жить в химерах", а хочет, чтобы в городах были дороги, а в больницах - бинты.

Alexey Minorowski

Надо признать очевидную вещь: Гиркин - это представитель того страшного мракобесия, которому подвержены значительное число наших соотечественников и уж совершенно точно большинство представителей спецслужб, силовых структур и госаппарата. Это современный извод древнего язычества, который верит в шаманизм, в действия специальных посредников по изменению мира, в роли которых сейчас выступают исключительно различные органы, представляющие "штабы" - от "кремлевских башень" до "мирового правительства" с его "сионистским заговором".

И Навальный, как все мы, во многом не готов к открытой полемике с этим мракобесием, иначе не было бы оно столь сильно, как сейчас. Но только свободный диалог, свободный диспут и открытая дискуссия способны это мракобесие преодолеть.

Потому что для гиркиных вариантов дискуссии вообще не существует, их диспут - это публичные казни, это пытки, это война между людьми, между народами.

Мы же люди из реального 2017 года, как справедливо заметил Алексей Навальный, а не из 1054 - года разделения церквей на западную Католическую и восточную Православную.

Мракобесие же всегда преодолевалось человечностью и милосердием. Важно помнить об этом сейчас.

В то же время те, кто считал, что Навальному не стоило дебатировать с военным преступником, остались при своем мнении.

Vladimir Varfolomeev

В ходе дебатов с Навальным Гиркину пришлось оправдываться за портрет Путина, висевший у того за спиной какое-то время назад, но Навальный, кажется, ещё не осознал, что в его собственной биографии появился и навсегда останется совместный портрет с Гиркиным.