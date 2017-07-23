Сандерс: Трамп поддерживает закон о новых санкциях

Президент США Дональд Трамп на данном этапе поддерживает законопроект о введении новых санкций против России, Ирана и Северной Кореи. Об этом заявила в воскресенье в эфире телеканала ABC новый пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Она также выразила готовность администрации работать с Конгрессом над тем разделом документа, который - по её мнению - не очень "удачно написан". Речь идёт об ограничении полномочий президента в вопросе об отмене санкции против Москвы.

В воскресенье же новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи заявил телеканалу СNN, что Трамп пока не решил, подпишет ли он новый закон в случае его принятия Конгрессом.

Член республиканского руководства Сената Джон Тьюн заявил, что законопроект может получить квалифицированное большинство голосов сенаторов, чтобы преодолеть возможное вето президента. Член сенатского комитета по иностранным делам демократ Бен Кардин отметил, что документ имеет широкую поддержку в обеих палатах Конгресса.

В субботу стало известно, что конгрессмены от обеих партий согласовали новый вариант законопроекта о введении дополнительных санкций против России и Ирана, в который - по настоянию республиканцев - было внесено положение о Северной Корее.

25 июля документ поступит на голосование в Палату представителей.

Конгрессмены считают необходимым ввести новые ограничения в отношении России в ответ на её агрессивную политику по отношению к Украине и Сирии, а также вмешательство в прошлогоднюю президентскую кампанию в США.

