В центре Тбилиси поздно вечером произошли столкновения: прозападная европейская партия проводила шествие под названием "Нет российскому фашизму!". Активисты считают, что националистические организации в стране финасирует Кремль. Националисты появились на месте проведения митинга и забросали оппонентов пластиковыми бутылками.

Шествие проходило по тому самому маршруту, что и марш националистов десять дней назад - они тогда требовали ужесточить миграционную политику и выдворить из страны нелегальных иммигрантов. Сами националисты полностью отрицают, что к их деятельности как-то причастен Кремль.