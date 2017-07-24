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В центре Тбилиси поздно вечером произошли столкновения

Georgia -- No To Russian Fascism! - The rally organized by European Georgia, Tbilisi, 23Jul2017

В центре Тбилиси поздно вечером произошли столкновения: прозападная европейская партия проводила шествие под названием "Нет российскому фашизму!". Активисты считают, что националистические организации в стране финасирует Кремль. Националисты появились на месте проведения митинга и забросали оппонентов пластиковыми бутылками.

Шествие проходило по тому самому маршруту, что и марш националистов десять дней назад - они тогда требовали ужесточить миграционную политику и выдворить из страны нелегальных иммигрантов. Сами националисты полностью отрицают, что к их деятельности как-то причастен Кремль.

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